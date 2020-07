FRIERE: I Norge er det store Pride-parader, men i mange land er det kriminelt å være homofil. Foto: Terje Bringedal / VG

Regjeringen vil prioritere LHBT-flyktninger

Lesbiske, homofile, bifile eller transpersoner (LHBT) skal prioriteres når Norge tar inn kvoteflyktninger i fremtiden.

Det melder regjeringen i en pressemelding søndag kveld.

– I Norge har vi veldig godt grunnlag for å ta vare på LHBT-personer. Derfor mener vi at vi bør ta ansvar for personer i denne gruppen som er på flukt, sier statssekretær Grunde Almeland (V) i Kunnskapsdepartementet til VG søndag kveld.

Regjeringen endrer dermed retningslinjene som kvoteflyktninger velges ut basert på. Fra før er utsatte kvinner og barn prioritert i disse retningslinjene, men nå skal altså også LHBT-personer prioriteres.

– Hva betyr dette konkret? Skal et visst antall av kvoteflyktningene hvert år være LHBT-personer?

– Nei, så detaljert er det ikke, for det er jo avhengig av hvilke grupper som er på flukt. Men at de skal prioriteres, ligger fast.

Statssekretær Grunde Almeland (V) i Kunnskapsdepartementet. Foto: Frode Hansen / VG

Regjeringens tiltak gleder Halvor Frihagen, nestleder i foreningen FRI.

– Mange er flyktninger fordi de er LHBT-personer. I tillegg kan LHBT-personer bli betydelig mer utsatt under flukten og i flyktningleirer. Så at disse gruppene skal prioriteres, er veldig, veldig bra, sier Frihagen til VG.

Samtidig peker han på at retningslinjene også må gjennomføres i praksis.

– Det er strenge kriterier for å bli trodd på at du er LHBT-person, blant annet tror de deg sjeldent med mindre du ikke sier det med en gang, sier Frihagen.

Men dette tar ikke norske myndigheter høyde for skammen som kan være forbundet med å være LHBT i enkelte land, forteller nestlederen i FRI.

– Men hvis du aldri har kunnet fortelle noen at du er homo, så må man jo forstå at det ikke er lett hvis den første du skal fortelle det til er en norsk politimann liksom, sier Frihagen.

Statssekretær Almeland sier han forventer at regjeringens endring også blir fulgt opp i praksis.

– Nå står det i retningslinjene at disse gruppene skal prioriteres, og vi har en forventning om at retningslinjene blir fulgt.

Publisert: 05.07.20 kl. 21:25

