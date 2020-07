Norge del av internasjonal politiaksjon – største i britenes historie

Kripos har deltatt i en stor internasjonal operasjon mot et kryptert nettverk med tunge kriminelle miljøer. Britisk politi kaller det deres største aksjon noen sinne.

– Med bakgrunn i informasjon Kripos har mottatt gjennom dette samarbeidet, har det blitt iverksatt flere omfattende etterforskninger i Norge. Felles for disse etterforskningene er at de alle retter seg mot tunge kriminelle miljøer med internasjonale knytninger, sier leder for Etterforskningsavdelingen ved Kripos, Eivind Borge.

Etterforskningen har vært rettet mot en tilbyder av en kryptert kommunikasjonstjeneste, skriver de videre i pressemeldingen.

– Vi kan ikke si noe mer av hensyn til etterforskningen. Vi kan bare si at det er snakk om alvorlig organisert kriminalitet, sier pressekontakt Jonas Fabrisius Chisoffersen til VG.

Samtidig skriver Vice at politi rundt i verden har overvåket 100 millioner krypterte meldinger sendt gjennom Encrochat, som ifølge nettsiden brukes av kriminelle til å diskutere narkotikahandel, drap og bortføringplaner.

På egne nettsider bekrefter National Crime Agency (NCA) at de og britisk politi har «knust» tusenvis av kriminelle grupper etter å ha infiltrert Encrochat.

– Operasjon Venetic er den største og mest vesentlige aksjonen av sin type i Storbritannia, skriver de.

«Operation Venetic», som de kaller aksjonen, hadde 746 arrestasjoner og fant 54 millioner pund i kontanter, i tillegg til 77 skytevåpen og over to tonn med narkotika. De skal også ha beslaglagt 55 biler av høy verdi og 73 luksusklokker.

De skriver videre at det var over 60.000 brukere på verdensbasis, og 10.000 brukere i Storbritannia. Her planla de ifølge NCA blant annet hvitvasking og drap på rivaliserende kriminelle personer.

Vice skriver at det var franske myndigheter som infiltrerte Encrochat, og leste igjennom meldingene i flere måneder. Samtidig skriver NCA at de har gjort det samme, uten at brukerne har visst noe om det.

De skriver også at europeiske politibyråer har sett seg ut organiserte kriminelle grupper samtidig.

Encrochat-serverne er nå avslått, skriver NCA.

Publisert: 02.07.20 kl. 15:25 Oppdatert: 02.07.20 kl. 16:00

