NYE TILTAK: Lanseringen fant sted ved Bærum politistasjon, i samme kommune som terroranslaget mot al-Noor-moskeen fant sted i august 2019. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Med disse tiltakene vil regjeringen bekjempe radikalisering

Åtte nye tiltak skal gjøre det mulig å fange opp radikalisering tidlig, og gjøre det enklere for både institusjoner og enkeltpersoner å håndtere bekymring for radikalisering.

Onsdag la regjeringen frem sin reviderte handlingsplan for å bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme på Bærum politistasjon. Planen ble først utformet i 2014, og det er denne det i dag gjøres endringer og tilskudd til.

– Vi ser særlig etter angrepet i New Zealand at det er en oppblomstring av radikalisert tankegods og også handlinger rundt om i verden, sier Erna Solberg til VG under lanseringen på Bærum politihus.

Hun peker på PSTs siste trusselvurdering som likestiller terrortrusselen fra ekstreme islamistiske og høyreradikale miljøer. Dette er en endring siden 2019, da PST fortsatt anså ekstrem islamisme som den største trusselen.

Blant de viktigste nye tiltakene trekker Solberg frem at NAV nå skal få en ressursgruppe på feltet, men også at det er viktig å videreføre flere eksisterende tiltak, som politiets radikaliseringskontakter.

– Dette handler om å finne nye verktøy og nye måter å jobbe på i takt med samfunnsendringene vi ser, sier justisminister Monica Mæland under lanseringen.

Blant de nye tiltakene i handlingsplanen er også en nasjonal veiledningsfunksjon der målet er at det skal bli enklere å få hjelp til å håndtere en bekymring om at noen blir radikalisert, enten det er ansatte i det offentlige, i privat sektor eller privatpersoner som har en slik bekymring.

Dette er de nye tiltakene:

NAV skal få et kompetansemiljø på feltet

Det skal etableres en nasjonal veilednings- og ressursfunksjon

Utrede mulighet for bruk av felles risikovurderingsverktøy for politiet, PST og kriminalomsorgen

Veiledning til barnevernstjenesten om oppfølging av barn av antatte fremmedkrigere

Utvikle støtteressurser for bruk i skole og barnehage

Innsats mot terrorfinansiering

Utprøving av nye metoder for reintegrering etter endt straffegjennomføring

Et aktørkart som skal gjøre det enklere å finne frem til relevant informasjon om ressurser som kan benyttes i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme, og som skal tydeliggjøre for enkeltpersoner hvor de kan søke råd og henvende seg ved bekymring for radikalisering

ØNSKER NYE TILTAK VELKOMMEN: Ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krogh. Foto: Mattis Sandblad

– Må jobbe på kryss og tvers

Ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krogh, fikk selv føle på kroppen hvor store konsekvenser manglende forebyggingsarbeid kan få. 10. august i fjor slo draps- og terrordømte Philip Manshaus til mot al-Noor Islamic Center i Bærum.

– Det var en forferdelig, grusom og skrekkelig episode. Det ble viktig for oss å etablere en god dialog med det muslimske miljøet i Bærum, og det hadde vi også på forhånd, sier Krogh under lanseringen.

Siden august har kommunen ifølge ordføreren jobbet aktivt for å styrke tiltak mot radikalisering, gjennom koordinering og ved å spre kunnskap rundt på tjenestestedene.

– Man må jobbe på kryss og tvers. Det er helt sentralt om vi skal klare å motvirke radikalisering. Vi må tørre å se atferd som ikke er ok, og melde fra, sier Krogh.

– Jeg ønsker velkommen flere nasjonale tiltak her i dag.

Justisminister Monica Mæland forteller at endringene i handlingsplanen innebærer nye tilskudd, endringer i eksisterende tiltak, og at noen tiltak har blitt fjernet.

Har dere oppnådd noen av målene fra den opprinnelige planen i 2014?

– Det er vanskelig å måle dette. Det vi kan se er at vi har stor grad av trygghet i samfunnet, og vi har stor grad av tillit. Og vi har få hendelser, sier Mæland.

– Vi vet jo ikke hva alternativet hadde vært hvis vi ikke hadde iverksatt tiltakene i 2014, men jeg er helt sikker på at vi kan mer om dette, vi jobber mer med dette og vi jobber bedre sammen om dette.

Publisert: 17.06.20 kl. 12:11

