UD fraråder fortsatt reiser til land utenfor Norden, men du kan likevel få dekket skader eller sykdom som ikke har noe med corona å gjøre om du reiser andre steder. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix

Reiseforsikringen kan gjelde også om du trosser UDs reiseråd

Flere store forsikringsselskap snur og vil likevel tilby reiseforsikring også til reisende som trosser UDs reiseråd – men ikke ved coronasykdom.

NTB

Nå nettopp

Eika, Fremtind, Frende og Gjensidige har alle bekreftet at kunder nå vil kunne få dekket reiseforsikringen, selv om man reiser utenfor Norden, melder NRK.

– Vi kan ikke sette oss til doms over andre. Er du i Tyskland og blir frastjålet kameraet eller mobilen, hvorfor skulle ikke vi da hjelpe, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.

Forsikringen vil ikke gjelde ved coronarelaterte tilfeller, selv om det foreløpig er uklart hva forsikringsselskapene mener med det.

– Jeg er ikke i tvil om at det vil komme vanskelige saker. Et sted må vi sette en grense, men her må vi gjøre som i andre saker og vurdere hver sak for seg, sier Rysstad

Tryg og Europeiske Reiseforsikring har sagt at de ikke vil gjøre den samme endringen for sine reiseforsikringer.

Publisert: 14.06.20 kl. 20:09

