Vil ha innreiseregler til Norge frem til januar

I et nytt lovforslag ønsker justisdepartementet at innreisereglene for utlendinger skal gjelde frem til 1. januar 2021. Flere grupper er unntatt fra reglene.

Forslaget til den nye særloven ble sendt på høring 18. mai, og foreslås for å begrense smittespredningen av covid-19.

– Som regjeringen annonserte 15. mai, legges det opp til bruk av innreiserestriksjoner en stund fremover. Vi ønsker en gradvis og kontrollert oppmykning, men må følge situasjonen nøye. Vi kan ikke utelukke at det vil bli behov for nye innstramninger, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding på regjeringens nettsider.

Loven vil si at utlendinger som kommer til Norge kan vises bort av hensyn til folkehelsen.

Flere grupper unntatt

Det har tidligere blitt gjort flere lettelser i innreisereglene under coronakrisen. Blant annet kan flere EØS-borgere reise til Norge uten å bli bortvist.

Reglene som gjelder i dagens forskrift vil i all hovedsak bli videreført i en ny midlertidig lov, skriver departementet i pressemeldingen.

Loven skal heller ikke gjelde utlendinger som er bosatt i Norge og har oppholdstillatelse, oppholdsrett etter utlendingsloven, nordiske borgere bosatt i Norge og sesongarbeidere som skal jobbe i landbruket - for å nevne noen.

Det gjøres også unntak for flere grupper, blant annet disse:

Asylsøkere

Personer med kritiske samfunnfunksjoner

Personer med særskilt omsorgsansvar for personer

i Norge eller andre sterke velferdshensyn

I notatet presiseres det også at regjeringen tidligere har sagt at de vil vurdere oppmykninger i reglene for fritidsreisende fra Norden og eventuelt andre europeiske land.

Dagens forskrift som hindrer utlendinger å reise inn i Norge på grunn av coronakrisen har hjemmel i smittevernloven, og ble forlenget på grunn av coronaloven.

Når coronaloven nå oppheves 27. mai, må bortvisningsforskriften erstattes med et lovforslag til Stortinget dersom den ikke oppheves etter 30 dager.

– En midlertidig særlov som er behandlet av Stortinget, vil gi bedre handlingsrom for mer helhetlige vurderinger enn det smittevernloven gir, sier Mæland.

