BARNDOMMEN: Tom var en aktiv og livlig gutt som ung. Han elsket å spille fotball. Foto: Privat

Tom ble feilaktig dømt i NAV-skandalen – døde før han fikk vite det

RØYKEN (VG) Tom ble dømt til fem måneders fengsel for trygdesvindel i 2015. Han døde uten å få vite at dommen var feil.

– Det er et slag i trynet. Rett og slett, sier Toms søster Gry.

Forrige uke ble det kjent at minst 48 personer er dømt til fengselsstraff for trygdesvindel og har sonet på urettmessig grunnlag, fordi NAV har tolket EØS-reglene feil i mange år.

Norge er forpliktet til å følge EØS-forordningen. I denne står det at man kan reise fritt mellom EØS-land, selv om man mottar trygd fra ett bestemt land. Samtidig står det i Folketrygdloven at NAV-brukere må holde seg i Norge. Det er den norske loven NAV har basert seg på – helt til nå.

En av dem som er dømt på feil grunnlag, er storebroren til Gry, Tom. VG har valgt å anonymisere etternavnet av hensyn til familien. Han ble dømt til fem måneder fengsel.

Tom døde nyttårsaften 2018, 54 år gammel.

– Oppklaringen skulle kommet før. Det er bare tragisk at han aldri fikk vite, sier Gry til VG.

VG har også snakket med hans 29 år gamle datter, Thea, som sier:

– Denne saken har preget oss, men det er viktig at det ikke blir en sympatiaksjon. Det er selvfølgelig ingen som har skyld i hans død, men han var syk og jeg tror ikke dette gjorde hverken livet hans noe lettere eller bedre på slutten.

DOMMEN: Tom ble dømt til fem måneder fengsel i 2015.

Ble veldig syk

VG møter Gry hjemme i Røyken. Hun forteller om en aktiv og blid storebror som elsket fotball og var godt likt av alle. Flink til alt, hjelpsom og positiv. En kjernekar, rett og slett.

For 20 år siden snudde livet brått. Tom, som da var i 30-årene, fikk et anfall, helt ut av det blå. Først trodde han det var noe galt med hjertet, men legen konkluderte med at Tom hadde angst. Ett anfall ble til flere. Likevel forsøkte Tom å holde på hverdagen. Han prøvde å jobbe, men havnet sakte, men sikkert utenfor arbeidslivet. Til slutt var det ingen vei utenom: Tom måtte be om hjelp fra NAV.

– Han gikk fra å være en aktiv mann, som bygde hus og hytter, til å bli veldig syk, forteller Gry.

PREGET: Lillesøsteren til Tom, Gry, sier at denne saken har vært vanskelig for hele familien. Foto: Andersen, Cicilie

Søstrene til Tom har tidligere snakket med Drammens Tidende og Aftenposten.

Mandag forrige uke hørte hun på TV at flere NAV-brukere kunne være uskyldig dømt. Litt senere fikk hun vite at broren var en av dem.

– Jeg skjønte det ikke helt først. Nå er jeg bare sint og lei meg. Det var et sjokk, sier Gry.

– Likevel er det godt å vite at navnet hans er blitt renvasket. At han ble dømt for noe han ikke hadde skyld i.

GLADGUTT: Som liten var Tom positiv og fornøyd. Han var eldst av fire søsken, men tre yngre søstre. Foto: Privat

– Rammet mange uskyldige

På en pressekonferanse mandag i forrige uke sa Riksadvokaten at 48 dommer kan være rammet av feiltolkningen til NAV. De siste dagene har saken vokst i omfang. Siden torsdag har VG fått tilsendt mer enn 40 nye dommer fra landets tingretter, som kan være rammet av skandalen. Domstolene har blitt bedt om å gjennomføre nye søk etter personer som kan ha blitt feilaktig dømt, som følge av skandalen.

– Dette har rammet så mange mennesker som er uskyldige. Dette har ødelagt, og kommer til å ødelegge, mange liv, sier Gry.

Tom ble dømt fordi han oppholdt seg i Hellas i lengre perioder mens han mottok arbeidsavklaringspenger (AAP).

– Det begynte med at han var på ferie der for flere år siden. Han elsket landet, og fikk venner der. Da han ble dårlig, valgte Tom å være i Hellas i lange perioder, fordi han følte det var enklere å være der. Her hjemme følte han at det var mer press, sier Gry.

I dommen står det at Tom fulgte opp legetimer, behandling og «avtalt aktivitet» med Nav selv om han bodde i Hellas. Gry forteller at han var pliktoppfyllende, og alltid kom hjem til slike avtaler. Han søkte også jobber.

For å få utbetalt AAP må NAV-brukere fylle ut såkalte meldekort. Her må brukeren svare «ja» eller «nei» på om han eller hun har vært på ferie.

Det var her Tom gjorde feil, sier Gry. Han oppfattet ikke oppholdet i Hellas som en ferie. I dommen, som du kan se under, heter det at Tom «fortiet at han i lengre perioder hadde oppholdt seg i utlandet». NAV mente derfor at Tom skyldte dem over 400.000 kroner. Tom gikk med på en nedbetalingsplan, og betalte 4000 kroner i måneden til han døde.

– Han opplevde dommen som et slag i trynet

– Tom hadde en veldig stram økonomi fra før, og kravet gjorde det vanskeligere for ham, forteller Gry.

Tom tilsto alle forhold i retten. Han ville bare bli ferdig. Fordi han ikke var soningsdyktig, fikk han være på et behandlingshjem i regi av Blå Kors i fem måneder.

– Han opplevde dommen som et slag i trynet. Dommen gjorde ikke ting noe bedre – heller tvert imot. De siste årene var han dårlig, og ble stadig dårligere. Han slet med rus og alkohol. Til slutt var det på en måte en lettelse at han fikk slippe.

NAV har tidligere sagt at de personlig vil beklage til ofrene. Den telefonen har ingen i familien til Tom fått enda. Fremdeles vet de ikke hva som vil skje videre i Tom sin sak. Om barna får tilbake pengene Tom urettmessig betalte tilbake til NAV, eller om de må kjempe for det.

– Vi venter på en telefon fra NAV med en unnskyldning. Denne saken er ikke over enda, sier Gry.

Publisert: 07.11.19 kl. 14:18







