UiO-rektor om samling i Frognerparken: – Ikke akseptabelt

Mandag kveld samlet flere hundre studenter seg i Frognerparken i Oslo, etter at fadderukene er i full gang flere steder i landet. – Ikke spesielt fornuftig, sier UiO-rektor Svein Stølen.

– Det som skjedde i Frognerparken i går er ikke akseptabelt, sier rektor ved Universitet i Oslo (UiO) Svein Stølen.

Fadderukene er i gang flere steder i landet, og i Frognerparken i Oslo samlet flere hundre studenter seg mandag kveld.

Stølen forteller at ledelsen nå har innkalt fadderstyret ved universitet til nytt møte for oppdatering på situasjonen.

– Vi synes jo ikke aktivitetene i parken i går er spesielt fornuftig. Vi får se videre hvordan vi angriper det, sier rektoren.

Forventer at studentene følger reglene

Mandag kveld mottok VG flere henvendelser fra personer som reagerte på folkemengden i parken på hovedstadens vestkant.

– Det ble en stund sagt at det var flere enn 1000 personer der. Vi får ikke gjort noe annet enn å snakke med folk og oppfordre dem til å følge smittevernreglene, noe de gjør i liten grad, sa operasjonsleder André Kråkenes i går kveld.

MISFORNØYD: Rektor ved Universitet i Oslo Svein Stølen sier det ikke er akseptabelt med samlinger slik som i Frognerparken natt til tirsdag. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Stølen sier til VG at ledelsen ved universitet har hatt tett og god dialog med fadderstyret hele veien.

– Vi har lagt stor vekt på smittevernreglene, og forventer at studentene følger disse som alle andre. Vi fraråder alt som ikke er i tråd med disse.

UiO har valgt å holde åpent på noen av studentbarene på campus, fordi det er viktig at studentene møtes, mener Stølen.

– Vi har mer kontroll på hvordan ting foregår inne på universitetets område.

fullskjerm neste Dagen derpå i Frognerparken har bymiljøetaten en opprydningsjobb etter festingen.

Nakstad: – Skuffende

Natt til mandag rapporterer politi rundt om studentfester i forbindelse med studiestart. Spesielt i Oslo, Bergen og Trondheim kom rapporter om at mange var samlet.

Oslo-politiet sa at ikke de kan gjøre noe annet enn å minne om smittevernreglene med mindre det er åpenbart at noen er coronasmittet, men at de hadde varslet bymiljøetaten.

– Vi ser at en del uttrykker at de ikke har noen tro på de der smittegreiene, at det nærmest er fake news. Det er den verste kampen helsevesenet har tror jeg: Den mot dumskapen, sa operasjonsleder Andre Kråkenes i Oslo politidistrikt til NTB mandag kveld.

Kråkenes presiserer at det ikke er ungdommer i Frognerparken han viser til, men at utsagnene om fake news falt i helgen.

– Det er skuffende å høre slike utsagn, og det er absolutt noe vi ikke trenger nå når vi går inn i høsten, hvis vi ønsker at både skolestart og start på universiteter og høyskoler på en tilnærmet normal måte, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

SKUFFET: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er skuffet over utsagn om at smittevern nærmest er fake news. Foto: Krister Sørbø

I helgen ble det bestemt at utesteder landet rundt ikke får ha åpent lenger enn til midnatt. Nakstad overlater til andre å uttale seg om hvorvidt dette har ført til økt festing andre steder, men understreker at det er veldig usikkert.

– Jeg tror det at man både er på vorspiel, går ut på byen og drar på nachspiel etterpå, er en sånn sammenhengende kjede av festing som man er innstilt på mentalt når fredag eller lørdag kommer. Og om man er på det ene stedet eller det andre stedet er jeg ikke sikker på at betyr så veldig mye, sier Nakstad til NRK.

Og legger til:

– Problemet her er at folk ikke følger reglene. Når de er på fest, og det er alkohol involvert, så blir den meteren veldig kort, og det er et hovedproblem uansett hvor du fester.

Bymiljøetaten med flere tiltak

Bymiljøetaten i Oslo kommune sier til VG at de nå gjør flere tiltak for å forsøke å få folk til å holde avstand ute i det offentlige rom, men at det også kun er dette som er deres oppgave.

Fredag merket de opp badeplassen på Sørenga i sekskanter med gaffateip. Tilsvarende skal nå skje for flere parker langs Akerselven og vurderes også for Frognerparken.

– Oppmerkingstiltakene våre kommer etter det ukentlige møtet vi har med helseetaten i kommunen. Mandag ble vi rådet om å merke opp flere steder. I dag henger vi også opp informasjonsplakater rettet mot studenter på to språk, sier Tørres Rasmussen i bymiljøetaten til VG.

AVSTANDSTILTAK: Slik ser oppmerkingen bymiljøetaten har gjort på Sørenga ut. Foto: Stian Lysberg Solum

Han sier informasjonen de satt på tilsa at fadderarrangmenter skulle starte først 12. august, men at det generelt er mer folk ute i Oslo fordi ferien er slutt og været er fint. Entreprenørene er varslet slik at gressklipping og oppmaling av rutenett skal skje så snart det er praktisk mulig.

– Som også andre gjør, vil vi også minne om at folk selv bør overholde de rådene som til enhver tid gjelder vedrørende smittevern. Vi vil samtidig oppfordre folk til å utforske andre badesteder i byen og marka, i gang- eller sykkelavstand fra der de bor, slik at vi unngår store samlinger på et sted.

Publisert: 11.08.20 kl. 09:33 Oppdatert: 11.08.20 kl. 11:46

