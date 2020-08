FRUSTRERT PAPPA: Rune Soltvedts sønn ble denne uken utsatt for rasisme. Her er Soltvedt avbildet i en pause fra jobben som fotograf torsdag ettermiddag. Foto: Kristine Årsvold

Sønnen (8) utsatt for rasisme: - Jeg ble sjokkert og sint

Tirsdag ettermiddag ble Rune Soltvedts sønn på åtte år omringet av fire eldre gutter på Sola og mobbet for hudfargen sin. Pappaen tar nå et oppgjør med rasisme i det norske samfunnet.

Nå nettopp

8-åringen forteller at han tirsdag var på vei hjem fra en lang dag på Røyneberg barneskole utenfor Stavanger da fire eldre gutter plutselig flokket seg rundt ham og begynte å mobbe ham for å være brun i huden.

– Jeg ble redd. Jeg forstår ikke hvorfor folk er stygge med andre på grunn av hudfargen. Jeg blir lei meg når andre sier sånne ting, forteller sønnen, som VG har valgt å anonymisere på grunn av hans unge alder.

Noen timer senere fortalte 8-åringen det samme til pappa Rune. Han ble selv adoptert fra Colombia til Røyneberg i Sola kommune som 2-åring.

– Han sa at de kalte ham for ting og at de hadde sagt at han var en «skitten liten neger». Jeg ble sjokkert og sint, for jeg klarte ikke å fatte hvordan så store barn kunne være så slemme mot en liten 8-åring, forteller Soltvedt til VG.

– Utrolig grov sak

8-åringen har betegnet mobberne som flere år eldre. Faren har vært i kontakt med rektor Lill Wegner Thomassen på Sola ungdomsskole.

– Vi ble kontaktet av far. Det setter vi veldig pris på. Vi har jobbet for å finne ut om det er elever her hos oss, for vi fikk et signalement. Det arbeidet er vi ikke ferdige med. Vi er en stor skole med mange elever, men vi jobber med saken, forteller Wegner Thomassen til VG.

– Hvordan ser du på hendelsen?

– Vi syns dette er en utrolig grov sak. Uansett om dette er elever hos oss eller ikke, har vi fått lov av far til å fortelle om dette i alle klassene. Det vil vi også gjøre. Det er viktig holdningsskapende arbeid og en hendelse elevene vil få kjennskap til.

Tirsdag ettermiddag reagerte barneskoleeleven med å bli redd - men han fortsatte å gå. Helt til han kom hjem.

Ifølge pappaen er det ikke første gang sønnen er utsatt for rasisme.

– Han har opplevd å bli plaget for hudfargen før. Andre ganger har det vært ord som «jævla muslim». Han har kommet hjem og spurt hvorfor noen gutter kalte han det og hva det betydde. Vi har hatt lange prater om hvorfor noen plager andre for utseendet og mennesker som er annerledes.

Ble mobbet selv

31 år gamle Soltvedt, som jobber som fotograf når han ikke arbeider med rusavhengige personer i Sola kommune, vokste selv opp utenfor Stavanger med norske foreldre - men med en litt brunere hudfarge enn mange andre.

Det fikk han også merke.

– Jeg har dessverre opplevd rasisme hele livet mitt. Da jeg var liten, opplevde jeg det samme som sønnen min. Jeg, i motsetning til min sønn, gråt i mange timer i sengen da jeg kom hjem. Jeg ble vant til å høre at jeg var annerledes. Da jeg ble eldre, var det episoder hvor jeg ikke var velkommen på fest. I idrettssammenheng var det engang en som hvisket meg i øret på fotballbanen at jeg var «en elendig pakkis».

– Jeg svarte som regel med hardt mot hardt og havnet ofte i slagsmål. Jeg fortalte sjelden til foreldrene mine om rasismen og pleide som regel å håndtere det selv. Jeg ble vant med at uansett hvor mye skolene eller foreldrene gjorde, så ville jeg alltid være annerledes for noen, i negativ forstand. Men å være annerledes har også vært en fin ting. Å oppleve motgang har også gjort meg til en tøffing.

– Hva mener du er viktig for folk å forstå når det gjelder rasisme og mobbing?

– Det er viktig at folk forstår at ting man sier og gjør mot andre mennesker kan skade dem på lang sikt. Noen mennesker klarer mye motgang og gjør det om til noe positivt, mens andre dessverre får alvorlige skader som de tar med seg resten av livet, sier Soltvedt.

Han har et klart budskap.

– Jeg tror folk flest tror at det er lite rasisme i Norge, i hvert fall de menneskene som aldri opplever det, men det er dessverre slik at vi må jobbe for å få det bort, både små og store. Politikerne må sette av mer penger til barnehager og skoler i en tidlig fase slik at det er nok ressurser til å gi kjærlighet til de ungene som trenger det. Ofte er det slik at de som mobber ikke har det så bra.

PS: Guttens mamma, Linda Tveiten, er kjent med omtalen av sønnen.

Publisert: 28.08.20 kl. 09:53

Mer om Rasisme

Fra andre aviser