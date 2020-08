REAGERER: Lokalpolitiker Yousuf Gilani er helt uenig med det SIAN-leder Lars Thorsen står for. Men vold ødelegger for alle, mener han. Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Yousuf Gilani (V) reagerer på vold mot SIAN-leder: – Oppgitt og lei meg

At SIAN-lederen blir angrepet, virker mot sin hensikt for alle, mener brobygger og Venstre-politiker Yousuf Gilani.

– Jeg er oppgitt og lei meg. Dette går utover alle.

Det sier Gilani til VG, etter at han har blitt kjent med at SIAN-leder Lars Thorsen ble angrepet under en markering i Bergen lørdag.

– Vi ønsker ikke et land der folk kaster stein på folk de er uenige i. Det skader faktisk det fine, flerkulturelle samfunnet vi har i Norge - som kan rives ned på sekunder, sier Gilani.

Venstre-politikeren er tidligere varaordfører i Drammen, og er kjent for å jobbe med dialog og brobygging.

SIAN-leder Lars Thorsen geleides bort fra podiet mens det ser ut som han blør fra hodet etter at det brøt ut uroligheter under Stans markering på Festplassen lørdag. Foto: Eivind Senneset

Han er på ingen måte enig i det den omstridte, islamfiendtlige gruppen SIAN står for.

Men vold løser ingenting, påpeker Gilani:

– Dialog er viktig hvis vi skal leve harmonisert med hverandre. Vi kan være uenige i budskapet til SIAN, men da er det viktig at vi får frem et ordentlig budskap med teologiske svar, slik at vi unngår misforståelser og feilinformasjon.

– Påstander som ikke henger på greip

I sommer tok Gilani initiativ til et dialogmøte mellom han selv, SIAN og det muslimske trossamfunnet i Drammen.

– Jeg mener at SIAN kommer med påstander som ikke henger på greip og tas ut av kontekst. For å få klarhet i dette, og prøve å forstå hverandre, er dialog nødvendig, sier Venstre-politikeren.

Gilani og Thorsen ble enige om å møtes - med premiss om at møtet skulle være åpent for alle.

Skal ha dialogmøte

– Vi ønsker et slikt møte nettopp for å unngå at ting som angrep under demonstrasjoner, sier Gilani.

I slutten av september skal dialogmøtet holdes - og har fått blandede reaksjoner.

Mens mange i det muslimske miljøet berømmer Gilani for å være en «fredsmegler», frykter andre at møtet vil gi SIAN en offentlig plattform til å spre hatefulle ytringer.

– På forhånd skal SIAN sende inn spørsmålene sine, slik at de kan få gode, teologiske svar med henvisninger, forklarer Gilani.

Foto: Terje Bringedal

– Ingen ønsker seg slike tilstander

Til VG kaller SIAN-leder Thorsen det hele for en «sivilisasjonskrig».

– Det er ikke til fordel for noen. Ingen ønsker seg slike tilstander, sier Thorsen.

Han er ikke overrasket over at han ble angrepet under dagens demonstrasjon, og forteller at han fikk en stein i hodet.

– Jeg er fortsatt positiv til dialogmøtet, og det er viktig som aldri før å løfte opp forskjellene vi har mellom vår etikk og kultur, og muslimsk etikk og kultur.

