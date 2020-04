FULL BUSS: Her er bilde fra bussen som Markus Henriksen (23) tok da han fredag skulle til Værnes for å fly hjem for påsken. Foto: PRIVAT

Reagerer på full buss til Værnes: – Virker som veldig mange tar det useriøst

Markus Henriksen (23) skulle fredag fly hjem for påskeferie fra Trondheim. Det ble imidlertid en noe ubehagelig busstur til flyplassen.

– En tenker jo på alle de hundrevis av artiklene som florerer med smittebomber, hvor folk har måtte vært tett inntil hverandre, og det i ettertid har blitt rapportert om mange syke, sier Henriksen til VG.

23-åringen skulle fly fra Værnes til Evenes fredag kveld, og tok da Værnesekspressen til flyplassen. Stoppet han gikk på var Dronningens Gate som ligger midt i sentrum. Da var det forholdsvis få folk ombord, men etter hvert forteller han at det utviklet seg til at alle setene var tatt og folk måtte stå mellom seteradene.

– Det er helt uforståelig. Vi er midt i nåtidens verste pandemi, men det virker som om veldig mange tar dette svært useriøst, forteller Henriksen.

Over to timer til neste buss

Busstilbudene har minket etter coronaviruset for alvor kom til Norge, og det ble erklært unntakstilstander. Flere flyavganger ble kansellert, og dermed også flere busstilbud til og fra flyplassene. Fredagens rutetabell viser at det var to og en halv time fra bussen Henriksen satt i, til neste skulle gå.

– Jeg forstår at det er færre tilbud og at Værnesekspressen må ha en økonomi som går rundt. Det jeg ikke forstår er hvordan det i disse tider ikke kan bli satt opp to busser på samme tid. Vi er nødt til å fortsette med smittevern, og da hjelper det ikke at det som for mange er eneste alternativ for å komme seg til flyplassene, er en potensiell smittebombe.

Daglig leder i Unibuss Ekspress, som driver Værnesekspressen, Kjell Knarbakk sier han forstår Henriksens frustrasjon. Han sier at tilfeller som dette ikke skal skje.

– Det er helt rett det han sier. Den skal ikke bli full, og halvfull er i grunn mer enn nok. Det skal helst ikke være særlig mer enn 25–30 personer ombord i bussen, forteller Knarbakk.

– Får nekte å kjøre videre

Knarbakk forteller at torsdag og fredag denne uken var større pågang ettersom flere skulle hjem til påsken. Han forteller at de hele tiden ser på antall kjøpte billetter på internett, og at de har for vane å sette opp en buss ekstra ved stor pågang. De siste ukene forteller han at det normalt sett har vært mellom fem og femten per avgang.

– Det blir vanskelig for oss når det viser seg at flere kjøper billett på buss, og ikke på internett. Da er det vanskelig å se hvor stort behov det blir, men smittevern skal uansett komme først. Da får vi eventuelt be sjåførene stoppe bussen og nekte videre kjøring. Det skal ikke skje at den blir så full at det blir en unødvendig stor smittefare, sier Knarbakk.

Han forteller også at de normalt sett har omlag 280 avganger til og fra totalt med Værnesekspressen, mens det i disse tider går rundt 15 på aktive dager. Flere sjåfører er permitterte, og han forteller at med så få avganger teller knappene på om de faktisk kan fortsette tilbudet.

– Vi ønsker å fortsette tilbudet til de som skal ut å fly, men vi må oppfordre alle til å kjøpe billett på internett. Da kan vi se om det er behov for ekstra buss, for vi skal sette smittevern foran alt. Det har i grunn gått fint, men torsdag og fredag denne uken ble det litt mer trøkk, og da er det beklagelig at folk har måtte oppleve frykt for å sitte i for fulle busser.

