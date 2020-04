ENKELT TILTAK: – Munnbind er et enkelt tiltak for å beskytte seg selv og andre i disse tider, sier Egil Johansen. Her med kona Randi Kvalvik i Oslo torsdag. Foto: Janne Møller-Hansen

Prisforskjeller på munnbind: - Et enkelt tiltak for å beskytte seg selv og andre

Noen nordmenn har allerede tatt i bruk munnbind. Men apotekprisene varierer mye.

Allerede fra starten av coronaepidemien har Folkehelseinstituttet vært klar på at de ikke anbefaler munnbind for friske personer. «Personer som bruker munnbind tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren», heter det i smittevernrådene fra 3. mars i år.

Onsdag åpnet de for en diskusjon rundt rådet, men torsdag sier de at de fremdeles ikke vil anbefale munnbind nå.

Men du skal ikke gå langt i Oslo sentrum før du møter folk som allerede har tatt det i bruk.

Vi treffer ekteparet Randi Kvalvik (69) og Egil Johansen (68) i en relativt folketom hovedstad. Begge to har munnbind på.

– Dette er et enkelt tiltak for å beskytte seg selv og andre i disse tider, sier Egil.

Ekteparet, som bor i Oslo, kom hjem fra en ferietur til Gran Canaria for fire uker siden, og begge har brukt munnbind siden.

OSLO-FASTE: Ekteparet er pensjonister med en egen leilighet i London. Dit tror de ikke de vil komme i løpet av 2020. Foto: Janne Møller-Hansen

– Det klør ikke

– Vi valgte, på tross av myndighetenes råd, å bruke munnbind for sikkerhets skyld. Det koster heller ikke så mye, sier han.

De bruker også engangshansker, som begge har på da VG møter dem.

– FHI mener munnbind er uheldig fordi man tar seg mer i ansiktet når man har dem på. Stemmer dette?

– Nei, jeg tar meg ikke mer i ansiktet. Munnbindet klør heller ikke, sier Egil.

Begge to er pensjonister, og forteller at de nylig har skaffet seg en leilighet i London.

– Men vi har ikke vært der siden februar. Jeg tror ikke vi kommer over dit i løpet av 2020, sier Randi.

BESKYTTELSE: Wubshet Dagne (54) fra Oslo har brukt munnbind i to uker. Foto: Janne Møller-Hansen

Drar bare ut i nødvendige ærend

Wubshet Dagne (54) fra Oslo har brukt munnbind i to uker.

Dagne er permittert fra jobben sin i Oslo Taxi fra 15. mars. Han holder seg for det meste hjemme og drar bare ut i nødvendige ærend som å handle mat og for å dra på apoteket.

– Jeg bruker munnbind når jeg er utendørs for å beskytte meg selv og andre.

Han forteller at han har kjøpt munnbind på apotek, og at han kaster dem etter å ha brukt dem et par timer. Han har en stor eske hjemme.

– Jeg har ikke hatt noen symptomer, men jeg synes det er viktig å tenke på å beskytte gamle og syke folk, sier Dagne, som selv ikke har noen som er spesielt utsatt i familien.

GJELDER ALLE: – Når man går på gaten, så vet man ikke hvem som er syke, sier Wanassanan Ledrod (46). Foto: Janne Møller-Hansen

– Vet ikke hvem som er syke

Wanassanan Ledrod (46) fra Oslo bruker også munnbind når hun er ute.

– Jeg bruker alltid munnbind når jeg er utendørs, men ikke min mann. Han sier at han følger helsemyndighetenes anbefaling om å ikke bruke munnbind.

Ledrod synes alle burde bruke munnbind.

– Når man går på gaten, så vet man ikke hvem som er syke, sier hun.

Hun tar heller ikke buss og bane.

Munnbindet hun bruker, har hun for øvrig sydd selv.

PRISFORSKJELL: Munnbind-esken til venstre kostet 1078 kroner mens esken til høyre kostet 599 kroner. Foto: Jørn E. Kaalstad

Prisforskjell

VG tok en tur i området mellom Stortinget og Oslo S og sjekket et utvalg apotek fra forskjellige kjeder om de hadde munnbind til salgs.

Og i tre av fire apotekkjeder hadde de munnbind, men det var stor prisforskjell mellom dyrest og billigst.

Prisen vi måtte betale hos Apotek 1 var hele 80 prosent dyrere enn hos de to andre kjedene som hadde munnbind:

* Hos Ditt Apotek i Glasmagasinet kostet en pakke med 50 type II munnbind (Likang Medical) 599,90 kroner. Det tilsvarer 12 kroner pr. stk.

* Dette er den samme prisen du må betale hos Vitus Apotek på Jernbanetorget for akkurat det samme produktet. (Den samme informasjonen står på nettsidene deres) I tillegg solgte Vitus pakninger a fem stk. for 60 kroner. Det gir samme stykkpris som for kjøp av 50-pakning.

Ekspeditøren hos Ditt Apotek forteller at dette er en ny type kirurgisk munnbind. De hadde en annen type før og det nye produktet er dyrere enn de de hadde før, ifølge ekspeditøren. Vi finner ingen produkter på Ditt Apoteks nettsider når vi søker på «munnbind»

Hos Apotek 1 Kronen, Grensen i Oslo hadde de en type munnbind: GenMed, tre lags type II. En eske med 50 stk. kostet 1078 kroner. Det vil si 21,50 pr. munnbind.

På nettsidene til Apotek 1 selges denne varen til 790 kroner, og vi får opplyst hos kjeden at prisen ble satt ned fra 1078 til 790 i butikk også torsdag.

– Hva skyldes denne store prisforskjellen?

– Apoteket VG besøkte hadde ikke oppdaterte priser. Vi har i dag redusert prisen på kirurgiske munnbind etter å ha fått inn nye partier med lavere priser. Ny pris er 80 kroner for en fempakning, 160 kroner for en tipakning og 790 kroner for en 50-pakning. Vi vet ikke hvilke kalkyler de andre kjedene legger til grunn eller hvilke leverandører de har. Våre innkjøpspriser har blitt ekstremt mye høyere enn tidligere, skriver Silje Ensrud, kommunikasjonsrådgiver i Apotek1, i en e-post til VG.

– Hva kostet tilsvarende produkt, en 50-pakning type II munnbind, før coronakrisen?

– Tilsvarende produkt, fra en annen leverandør, kostet ca. 180 kroner for 100-pakning, svarer Ensrud.

– Grunnet denne ekstraordinære situasjonen med corona så har våre tradisjonelle leverandører av munnbind ikke kunnet levere varer til oss. Disse varene har blant annet blitt prioritert til sykehusene eller ikke blitt solgt til Norge i det hele tatt. Vi har derfor måtte skaffe oss nye leverandører, til helt andre innkjøpspriser enn hva vi er vant med. Endrede valutakurser, vareknapphet, økte fraktkostnader og råvarepriser, og økt etterspørsel har ifølge tilbyderne vært årsaken til at prisene på munnbind har økt den siste måneden.

Type II er såkalt kirurgisk munnbind.

Dette sier FHI om hvilken munnbind-klasse om er godkjent: «Helsepersonell som skal undersøke, behandle eller ha nær kontakt med pasienter med mistenkt eller påvist covid-19 i kommunehelsetjenesten skal bruke kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR)

Det er imidlertid ingen stor etterspørsel foreløpig. Fra ekspeditøren hos Kronen fikk vi opplyst at de hadde solgt en pakke så langt den dagen.

Hos Boots Apotek, Oslo S var de utsolgt for munnbind. Fra ekspeditøren fikk vi opplyst at de har vært utsolgt i lang tid og at de ikke vet når de får inn flere munnbind. Vi finner heller ingen munnbind-produkter på nettsidene deres.

