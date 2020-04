STRUPER SVENSKEHANDELEN: Regjeringen vil nå stoppe svenskehandelen ved at de vil nekte folk sykepenger ved selvpåført karantene. Foto: Gisle Oddstad

Drar du til Sverige for å handle nå? Da kan du miste sykepengene

Regjeringen struper nå grepet på harryhandlerne. Nå kan du miste retten til sykepenger dersom du drar over grensen for å handle.

Arbeids- og sosialdepartementet fastsatte nemlig fredag en ny forskrift som sier at personer som bryter myndighetens reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger.

Inntil nå har personer som ilegges karantene etter opphold i utlandet hatt rett til sykepenger. Dette ble gjort for at innbyggere skulle ha inntektssikring og arbeidsgivere ikke skulle bli unødvendig belastet på grunn av smittevernstiltak og reiseråd som følge av coronapandemien.

UDs reiseråd Utenriksdepartementet opprettholdt 3. april reiserådet fra 14. mars som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Årsaken er økningen i utbredelsen av coronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende. Reiserådet gjelder inntil videre. Reiserådet ble innførtom et ekstraordinært grep for å sikre liv og helse i en situasjon med kraftig spredning av koronaviruset. Restriksjoner over hele verden har ført til en uforutsigbar og vanskelig situasjon for nordmenn på reise. Vis mer

TAR GREP: Abeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mener er urimelig at personer som bryter reiserådene fra myndighetene skal få sykepenger mens de er i karantene. Foto: Trond Solberg

Det har de siste ukene kommet frem mange ekspempler eksempler på at folk har trosset myundighetenes reiseråd og pådratt seg karantene ved hjemkomst til Norge.

Det er dette Regjeringen nå vil til livs.

– Det er urimelig at personer som bevisst bryter reiserådene fra myndighetene skal få sykepenger mens de er i karantene. Vi endrer derfor reglene slik at man i denne situasjonen kan nektes sykepenger, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en kommetar til forskriftsendringen.

Hele 2350 personer ble pålagt karantene etter å ha krysset grensen i påskeuken.

Frp-leder Siv Jensen er vanligvis en forkjemper for grensehandel i en normalsituasjon. Men ikke under coronapandemien.

– Men når man vet at det å krysse grensen til Sverige betyr at man drar hjem igjen i karantene – med noen pakker billig bacon under armen – er det ikke greit hvis man i neste øyeblikk forlanger penger fra myndighetene, sier hun til VG torsdag.

Sverige ble 17. mars omfattet av regjeringens karanteneregler. Det innebærer at personer som krysser grensen, må i 14 dagers karantene når de returnerer til Norge.

Forskriften som endres Forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien. Vis mer

– Tydelig signal

Statråd Torbjørn Røe Isaksen mener det er viktig at alle bidrar i dugnaden.

– Dette er et tydelig signal til dem som spekulerer i dette. De kan ikke forvente å sitte hjemme med full lønn på statens regning når de med viten og vilje har brutt reiseråd, sier han i en pressemelding.

Enkelte harryhandlere i påsken ble anmeldt for brudd på karanteneplikten. Det var personer som ble tatt for gjentagende karantenebrudd.

– Det er så lite folk om dagen at vi noen ganger kan kjenne igjen de som reiser over for andre gang, og dermed bryter karantenereglene de har fått, sa tollsjef på Svinesund, Wenche Fredriksen, til VG skjærtorsdag.

Publisert: 17.04.20 kl. 11:44

