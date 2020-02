Prostituerte dømt: Robbet mann for hundretusener på nachspiel

To prostituerte kvinner ble onsdag dømt til fengselsstraff etter å ha stjålet 326.000 kroner fra pengeskapet til mannen som hadde invitert dem med hjem.

Da drammensmannen våknet etter en fuktig natt på byen, fant han safen sin åpen - og noen hundretusener lettere. Kvelden før hadde han møtt to kvinner som han inviterte med seg hjem, etter å ha blitt nektet servering ved et utested, ifølge en fersk dom i Drammen Tingrett.

De to kvinnene på henholdsvis 48 og 24 år ble dømt til henholdsvis fire og fem måneders fengsel for å ha stjålet 326.000 kroner fra mannen. I tillegg er kvinnene dømt til å betale erstatning til mannen på 326.000 kroner.

Begge kvinnene har sittet seks måneder i varetekt og har derved sonet straffen sin. De vil dermed snart bli løslatt.

Skulle få 2000 kroner hver

«Allmennpreventive hensyn taler for at forholdet skal straffes strengt. Det dreier seg om et betydelig beløp for en privatperson, og i straffskjerpende retning legges vekt på at tyveriet skjedde fra fornærmedes hjem mens han sov. Fornærmede har forklart at han har slitt psykisk i etterkant av hendelsen», heter det i dommen som VG har tilgang til.

Ifølge dommen skal mannen ha gjort en avtale med kvinnene om at de skulle få 2000 kroner hver hvis de ble med han hjem. Men nachspielet ble altså en mye dyrere affære for mannen.

De tiltalte forklarte i retten at de masserte mannen og at en av dem hadde samleie med ham.

«Etter dette husker ikke fornærmede noe mer før han våknet neste morgen i sengen i 10.30-tiden. Han var da avkledd, bortsett fra underbuksen,», heter det i dommen.

Mannen hevdet i retten at han totalt ble frastjålet 1,2 millioner kroner i tillegg til gull og smykker til en verdi av 250.000 kroner, men retten festet ikke lit til dette.

– Mente hun var uskyldig

Aktors påstand var syv måneders fengsel for 24-åringen og seks måneders fengsel for 48-åringen, fordi hun hadde tilstått forholdet.

24-åringens forsvarer, Bjørn Philipson, sier til Drammens Tidende at hans klient trolig er skuffet over dommen:

– Hun mente at hun var uskyldig og ville veldig gjerne ha tilbake pengene hun hevdet å ha tjent på prostitusjon. Samtidig er hun glad for at den straffen som aktor mente hun skulle få, var noe høy og at hun nå løslates etter å ha sonet 20 dager over tiden, noe vi vil søke om erstatning for, sier han til dt.no.

Vurderer sexkjøp-sak

Espen Wangberg, som forsvarer den 48-årige kvinnen, er opptatt i retten torsdag og det har ikke lyktes VG å få tak i han for en kommentar.

Politiadvokat John Ivar Johansen var aktor i saken.

– Dommen på henholdsvis 4 og 5 måneder er litt mildere enn min påstand, men et greit resultat, sier han i en kommentar til VG.

Retten fant det bevist at mannen betalte 2000 kroner til kvinnene for å bli med han hjem.

– Vil dette kunne sees som kjøp av seksuelle tjenester?

– Det vil bli vurdert om det skal opprettes sak på mannen om kjøp av seksuelle tjenester, sier politiadvokaten.

Publisert: 13.02.20 kl. 12:36

