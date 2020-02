FORTSATT EFFEKT: Det er ikke for sent å vaksinere seg mot årets sesonginfluensa i Norge, melder Folkehelseinstituttet. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

To ungdomsskoleelever døde etter influensa

To ungdomsskoleelever er bekreftet døde etter å ha blitt smittet av influensa. Men viruset vi har i Norge nå er ikke spesielt hissig eller farlig, ifølge helsemyndighetene.

Ingen nordmenn er så langt smittet med covid-19 – virusepidemien som startet i Kina rett før nyttår 2019 og som stadig øker i omfang, spesielt i Kina hvor siste oppdatering fra WHO viser at 46.550 mennesker er smittet og 1368 er døde. Utenfor Kina er det globalt nå 447 smittede og foreløpig bare ett dødsfall.

I Norge er det derimot influensa-tider og det rapporteres om mange utbrudd ved skoler rundt omkring i landet. Blant annet på en skole i Trondheim hvor 100 elever er smittet.

I to tilfeller, i Sarpsborg og i Skien er det bekreftet at ungdomsskoleelever har dødd etter å ha vært influensasmittet.

Elev døde i Skien

En elev ved Kongerød ungdomsskole i Skien døde torsdag på Rikshospitalet som følge av komplikasjoner ved vanlig influensa.

Kommuneoverlege i Skien kommune, Vegard Høgli, forteller at det er sjelden at ungdom dør av influensa.

– Influensaen har kommet til Telemark nå. At en ungdom dør av influensa er sjelden, men det hender av og til i vanlige influensasesonger. Det er ingen grunn til å forholde seg til noe annet enn de generelle rådene vi gir, sier Høgli til VG.

Skien kommune gikk ut med en pressemelding med informasjon om dødsfallet for å unngå spekulasjoner.

9.klassing døde i Sarpsborg

7. februar døde en gutt i 9. klasse ved en ungdomsskole i Sarpsborg.

Rektor ved guttens skole sendte ut en epost til elevenes foresatte om dødsfallet:

«Han ble plutselig alvorlig syk og døde retter kort tid på sykehus i Oslo. Kommunelegen har bekreftet at dødsfallet ikke medfører smittefare.», står det i eposten fra rektoren på skolen.

VG har vært i kontakt med en forelder til en elev ved den aktuelle skolen, og hun sier klassene har fått muntlig beskjed om at eleven «døde som følge av komplikasjoner av influensa».

Karianne J. Bergman, smittevernlege og kommuneoverlege i Sarpsborg bekrefter overfor VG at ungdommen som døde hadde influensa, i tillegg til en alvorlig bakteriell infeksjon.

– Vi har hatt fokus på å ivareta familien og elevene på skolen. Det er i dette tilfellet ikke behov for noen smitteverntiltak, sier Bergman.

– Unge blir lettere smittet

– Vi får ikke inn informasjon om influensa-dødsfall. Vi får meldinger om rapporterte smittetilfeller og sykehusinnleggelser, sier Siri Helene Hauge, overlege smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet til VG.

Hun sier unge folk oftere blir syke med influensa fordi de ikke har samme immunitet som voksne. Men selv om flere blir smittet, er det få under 18 år som dør etter å ha blitt smittet.

– Hvor mange unge er det som dør av influensa?

– Hvert år dør i overkant av 900 personer av influensa. Men det er i all hovedsak eldre mennesker og de dør av komplikasjoner av infeksjonen. Barn dør sjelden av influensa i Norge, men jeg har ikke eksakt tall på dette, sier Hauge.

Hauge forklarer at det skyldes at eldre ofte har dårligere immunforsvar i kombinasnjon med underliggende sykdommer som gjør dem sårbare for infeksjonssykdommer, som for eksempel kols, hjerte- og karsykdom, kreft og diabetes.

– Ikke for sent med vaksine

– Hva bør man gjøre dersom man er i en risikogruppe?

– De bør vaksinere seg. Vi anbefaler alle, spesielt de som befinner seg i en risikogruppe - også barn og unge om å vaksinere seg hvert år. Og, det er ikke for sent å ta den, sier Hauge.

Dersom du tar vaksine i dag så vil du få økende beskyttende fra dag en og få maks effekt av vaksinen etter to uker, ifølge overlegen.

I tillegg gjelder de vanlige, men viktige rådene:

– Man smittes primært gjennom hoste. Prøv å unngå syke mennesker og praktiser god håndhygiene, sier hun.

I følge FHIs nettsider tilhører nær 1,6 million mennesker i Norge grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen.

– Er vi inne i en sesongtopp nå?

– Nei, hittil i sesongen ser vi at det ikke er et spesielt høyt antall personer som har vært til legen med influensa eller influensaliknende symptomer. Heller ikke antall innleggelser med influensa er det spesielt høye tall.

FHI: Ligger på et lavt nivå

Folkehelseinstituttet melder om at influensasituasjonen i Norge for øyeblikket ligger på et lavt nivå, men at det har vært økende.

«Legekonsultasjoner for influensa i Norge har økt de siste ukene, men ligger fremdeles på et lavt nivå. Antall og andel influensapositive laboratorietester har steget de siste tre ukene og ligger på middels nivå. Det kan ennå komme ytterligere økning i influensaaktiviteten. Det har så langt denne sesongen ikke vært ett klart dominerende virus. De to vanligst forekommende virusene er influensa A subtype

H3N2 og influensa B, genotype Victoria.», skriver de i sin siste ukerapport.

– Er viruset spesielt farlig i år?

– Nei, det er det ikke, men vi ser en variant av influensa B som kan gi flere sykdomstilfeller på grunn av manglende immunitet i befolkningen. Foreløpig er det imidlertid rapportert om mest influensa A, sier Hauge.

