Slik kan en krig mellom USA og Iran utvikle seg

Advarslene kommer tett som hagl fra norske og internasjonale eksperter som frykter krig mellom USA og Iran. Hvor stor er egentlig faren for at det skjer, og hva er det ekspertene er så redde for?

Andreas Løf

Torfinn Weisser (grafikk)

Bjørn Reitzer Johannessen (grafikk)

Forholdet mellom Iran og USA er blitt stadig mer anspent etter at Donald Trump trakk seg fra atomavtalen i fjor og gjeninnførte svært strenge sanksjoner mot Iran.