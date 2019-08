VG-fotografenes beste bilder i Juli

Hver måned kårer VGs bildesjefer de beste bildene tatt av avisens fotografer. Månedens bilde går til Kyrre Lien for hans dronebilder av frakt av blad til vindmøller på Tonstad. Langs trange og snirklete bygdeveier fraktes det 70 meter lange vindbladet med centimeterpresisjon

2.plass





















I 20 år har Snefrid (63) og Erik (66) dyrket livet i telt og vogn. Fotograf Cicilie S. Andersen har fotografert Campen for tilværelsen i denne fargerike reportasjen og får tildelt andreplass. Med 7,1 millioner gjestedøgn i året opplever nå norske campingplasser en ny vekst.

3.plass

















Fotograf Fredrik Solstad rykket til Jølster etter at flere jordras rammet området etter styrtregn tirsdag ettermiddag. Mellom 150 til 200 personer vært fanget av ødelagte veier. Også i Førde kommune er 50 personer innesperret av ras.

Diplom

























Bildene til fotograf Mattis Sandblad, av den hemmelig krigeren Ole Christian Emaus (45) som nå er sjef for Norges elitesoldater får tildelt diplom.

Diplom

Fotball-VM kvinner. Finale USA-Nederland 2-0. Amerikansk jubel under premieutdelingen. Megan Rapinoe med VM-trofeet. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Diplom

Venstres Abid Raja på fjelltur til Trolltunga sammen med Venstres Ordfører i Fjaler og fylkesordfører-kandidat i Vest Fylke Gunnhild Berge Stang. Her Raja på Trolltunga FOTO: Hallgeir Vågenes, VG. Foto: Hallgeir Vågenes

Diplom























Han var langt nede etter kreftsykdommen og trengte konas hjelp mot pilleavhengigheten. Nå gjør Steinar Albrigtsen (62) comeback på scenen med sin Monika, men innser at livet aldri blir det samme igjen. Foto tatt av Line Møller.

Diplom













Etter alt bråket i Innovasjon Norge lot Anita Krohn Traaseth (47) seg overtale av ektemannen. Karrierepausen bruker eksdirektøren til nye toppstyreverv og romandebut – og nyte bacon, sigg og cocktails.

Diplom

























Turist-sommer i Frognerparken.

«Excuse me but where can I find the naked park?» Sommeren er her, og det er også den årlige turiststrømmen i Frognerparken. Fotograf Terje Bringedal har fotografert sommerens gjester.

