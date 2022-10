LAVE ODDS: Sjansene for milliongevinst på bare tre kroner pant er på rundt 1 til 5,5 millioner, opplyser Pantelotteriet til VG.

Vant 1.000.000 på én tomflaske: − Helt enormt flaks

En mann i 50-årene pantet for tre kroner på en butikk i Sandefjord, og endte opp med å bli pantemillionær. – Jeg så etter hvert at det var mange nuller på lappen, sier han til VG.

– Det er jo helt enormt flaks. Det er uvirkelig, sier mannen i 50-årene til VG.

Han ønsker å være anonym på bakgrunn av hvor han er ansatt. VG er kjent med mannens egentlige navn.

Fredag spaserte han inn i en Meny-butikk i Sandefjord for å kjøpe ost og brød. Med seg hadde han også et par poser med tomflasker. Panten hadde han i utgangspunktet tenkt til å beholde for seg selv.

– Men en av flaskene kom i retur – den ble ikke godtatt av maskinen. Da bestemte jeg meg for å prøve nabomaskinen og prøve pantelotteriet på den, sier han.

Etter å ha trykket på den røde og hvite knappen, fikk mannen høre en liten fanfare som signaliserte at han hadde vunnet.

– De gangene jeg har vunnet tidligere har det som regel vært snakk om en 100-lapp. Men etter hvert så jeg at det var veldig mange nuller, forteller han.

Da gikk det opp for mannen at han hadde vunnet en million kroner. Oddsen for å gjøre det på én enkelt flaske er 1 til 5,5 millioner.

– Det var et veldig spesielt øyeblikk. Jeg måtte banke på hos butikksjefen for å høre om det var sant, sier han.

Tre millionærer i løpet av en uke

Pantelotteriet opplyste på tirsdag at gevinstene deres hadde hopet seg opp, og at de forventet å få tre ulike pantemillionærer i løpet av uken.

– For å forklare situasjonen, så kan man tenke seg et kakelotteri hvor det fortsatt står tre kaker igjen på bordet, selv om bøtta med lodd begynner å bli tom, sa daglig leder Gaute Langdal i en pressemelding.

Kenneth Bolt, butikksjef på Meny Indre Havn, forteller at det ble god stemning blant de ansatte da de så at 50-åringen hadde vunnet.

– Det var veldig gøy at dette skjedde akkurat her, og gratulerer så mye til vinneren, sier han.

– Det er veldig fint at så mange deltar i lotteriet. Røde Kors gjør mye bra her lokalt, og vi har samarbeidet med dem i mange år, sier Bolt.

En 18-åring pantet også seg til én million kroner i Ålesund fredag, ifølge Sunnmørsposten.

GOD STEMNING: Assisterende butikksjef Jesper Øien, Knut Kaspersen i Sandefjord Røde Kors og butikksjef Kenneth Bolt gleder seg over å ha fått en pantemillionær i Sandefjord.

Milliongevinsten i Sandefjord gleder også Knut Kaspersen, som er leder for den lokale Røde Kors-avdelingen:

– Det er helt utrolig hyggelig at en av våre støttespillere vinner. Dette viser at det faktisk går an. Nå håper vi at alle fortsetter å trykke på Røde Kors-knappen, sier han.

Han forklarer at midlene fra Pantelotteriet nylig gjorde at de fikk kjøpt seg en ny ambulanse i Sandefjord.

– Midlene fra Pantelotteriet har blitt veldig viktige for oss, legger han til.

Kjøpte champagne

Mannen i 50-årene forteller at han kjøpte en fin flaske champagne etter å ha vunnet, slik at han kunne feire med kona.

– Hva skal du bruke resten av pengene på?

– Det er litt tidlig å si, siden dette skjedde i går, men det blir jo å gi bort en del innad i familien, og betale ned litt gjeld, svarer pantemillionæren.

– Men dette er jo penger man ikke hadde regnet med, og da tenker jeg at man kan bruke det på noe hyggelig.