INGEN FUNN: Politiet søkte med ettersøkshund torsdag og lørdag ved idrettshallen i Hammerfest.

Ingen funn etter hundesøk – familien har fått bistandsadvokat

Politiet har søkt med hunder rundt idrettshallen i Hammerfest i helgen etter savnede Abdullahi Dayib Mohamud (23), men søket har ikke ført fram.

– Vi har i dag tatt en beslutning om ikke å grave mer rundt hallen, opplyser leder for taktisk etterforskning Torstein Pettersen i Finnmark politidistrikt, i en pressemelding mandag.

FORSVANT: Abdullah Dayib Mohamud forsvant i Hammerfest for snart to år siden.

Abdullah Dayib Mohamud (23) forsvant, tilsynelatende sporløst, i Hammerfest for snart to år siden

Mohamud ble meldt savnet til politiet av familien 6. januar 2021. Da hadde ikke familien hatt kontakt med Abdullahi på tre uker. Siste sikre observasjon av 23-åringen var utenfor en minibank i Hammerfest 18. desember 2020.

Det har skjedd lite i saken i løpet av de to årene, men forrige uke startet politiet graving utenfor en idrettshall i byen. I to dager, onsdag og torsdag gravde politiet på et bestemt sted utenfor Vår Energi Arena som ligger på området kalt «prærien» i Hammerfest. Men de avsluttet gravingen torsdag ettermiddag uten å ha gjort funn.

Fikk bistandsadvokat

I løpet av de to årene han har vært savnet har det vært svært tungt for familien å leve med uvissheten om hva som har skjedd med 23-åringen.

– Jeg føler at alt går for sakte. Nå er det gått to år og det har ikke skjedd noe i saken med broren min, har Ruweyda Mohamud, søsteren til Abdullahi, tidligere sagt til VG.

VG skrev før helgen at familien i løpet av de to årene ikke hadde fått oppnevnt bistandsadvokat. Men torsdag sendte politiet inn en begjæring om dette til retten, og fredag ble Espen Simonsen oppnevnt som bistandsadvokat for familien.

– Jeg er i ferd med å få oversendt dokumenter fra politiet. Nå jobber vi intenst for å skaffe oversikt i saken, sier Simonsen til VG mandag.

SØSKEN: Dette er et udatert bilde tatt av Abdullahi sammen med søsteren Ruweyda.

Folk VG har snakket med har satt spørsmålstegn ved at familien, som har stått i en svært vanskelig situasjon, ikke er tilbudt bistandsadvokat før nå.

– Ikke vært aktuelt før

– Har politiet i løpet av de snart to årene saken har vært etterforsket, informert de pårørende om muligheten for å få oppnevnt en bistandsadvokat?

– Det har ikke vært aktuelt før nå. Det har ikke vært noen konkrete holdepunkter på at den savnede har vært utsatt for en kriminell handling før i høst hvor vi fikk et tips om at han kunne være utsatt for en kriminell handling. Den savnede har av den grunn ikke hatt status som fornærmet tidligere. De pårørende har blitt holdt orientert om all utvikling i saken, sier påtaleleder Anja Mikkelsen Indbjør til VG.

Hun sier det ikke grunnlag for offentlig oppnevnt bistandsadvokat i rene savnet-saker, og man må ha et grunnlag for å si at noe kriminelt har skjedd.

– Når etterforskningen nå tar utgangspunkt i hovedhypotesen at han er utsatt for en kriminell handling, så stilte det seg annerledes og det er nå oppnevnt bistandsadvokat, sier påtalelederen.

VG har ikke lyktes å komme i kontakt med familien, men forrige uke sa søsteren til Abdullahi til VG at hun håpet at de kunne få en bistandsadvokat som kunne hjelpe dem med de spørsmålene de hadde.

– Ingen fortjener å leve sånn. Jeg føler meg helt hjelpeløs og må få svar om hva som har skjedd, sa Ruweyda Mohamud til VG.

Ettersøkshunder

Selv om saken rent formelt er en savnet-sak, er politiets hovedhypotese at Abdullahi er utsatt for en voldshandling, opplyste leder for taktisk etterforskning i Finnmark politidistrikt, Torstein Pettersen tidligere i uken.

Torsdag og lørdag fikk politiet bistand fra tre ekvipasjer med kriminalsøkshunder fra Kripos og finsk politi og de søkte i et utvidet område rundt idrettshallen, men det ble ikke gjort noen markeringer.

– På forhånd hadde vi boret et stort antall hull for å se om hundene på den måten fikk et bedre luktbilde å jobbe med. Men heller ikke dette ga noe endret resultat, sier Pettersen i pressemeldingen.

Kom inn nye tips

Politiet jobber nå videre med avhør og gjennomgang av innsamlet materiale.

– Hvem er det dere snakker med?

– Vi snakker med vitner som har kan ha kunnskap om saken, og går igjennom tips som kan være interessante, sier han til VG.

– Har dere fått nye tips i saken?

– Ja, det har kommet inn noen nye tips, spesielt etter at saken kom opp i media forrige uke.

– Når fikk dere tips om at det kunne være interessant å lete på utsiden av idrettshallen?

– Det kom i løpet av sommeren og og høsten, sier han.