Politiet: – Stoppet søket etter savnede

HAMMERFEST/OSLO (VG) – Det er dessverre ikke gjort konkrete funn etter savnede, sier Torstein Pettersen, politioverbetjent og leder for taktisk etterforskning hos politiet i Hammerfest i et pressemøte i dag klokken 17.

Pettersen opplyser videre at politiet nå kommer til å trekke seg tilbake og gjennomgå etterforskningsmaterialet på nytt.

– Selv om vi stopper søket nå så betyr ikke det at vi stopper etterforskningen, den pågår med full styrke, sier Pettersen.

23-årige Abdullahi Dayib Mohamud, opprinnelig fra Somalia, men bosatt i Hammerfest siden 2011, ble meldt savnet til politiet av familien 6. januar 2021. Da hadde ikke familien hatt kontakt med Abdullahi på tre uker, ifølge politiet.

Han har fortsatt status som savnet, men politiet tror han kan være utsatt for en voldshandling.

– På bakgrunn av en langvarig etterforskning, og det samlede bildet vi nå har, sitter vi igjen med en hovedhypotese om at han er utsatt for en voldshandling, sa leder for taktisk etterforskning i Finnmark politidistrikt Torstein Pettersen til VG onsdag.

SAVNET: Abdullahi Dayib Mohamud ble meldt savnet til politiet av familien 6. januar 2021.

Det er opplysninger politiet skal ha fått som gjør at de nå undersøker området rundt idrettshallen. Hovedhypotesen til politiet er at han er drept og gravd ned der.

Arbeidet med å bygge idrettshallen var akkurat begynt da 23-åringen forsvant i desember 2020.

– Vi kan ikke være hundre prosent sikre på at han ligger der, men det er det vi skal finne ut, sa Pettersen til NRK.