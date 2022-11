JULEGRAN: Tradisjonen tro er et norsk grantre på plass ved i London i år.

Årets norske julegran på plass i London: − Nesten bare gode tilbakemeldinger

Et norsk grantre lyser opp Trafalgar Square i julen. Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) hyller tradisjonen, til tross for tidligere Twitter-mobbing fra britene.

Mandag kunne BBC melde at et 21 meter høyt og 60 år gammelt grantre fra Oslomarka er satt opp på travle Trafalgar Square i London, i tråd med tradisjonen.

I år det nemlig 75 år siden Oslo kommune begynte med å sende juletrær over dammen, noe som har fortsatt hvert eneste år. Det hele begynte i 1947 som en takk til britenes støtte under Andre verdenskrig.

– Det er en fin tradisjon, sier Oslo-ordfører Marianne Borgen til VG.

Hun var selv med på trefellingen som fant sted i Sørkedalen for litt over én uke siden.

KVALITETSSIKRING: Oslo-ordfører Marianne Borgen ga juletreet en klem før det begynte den lange reisen mot London i forrige uke.

Britiske myndigheter var også representert ved ambassadør Richard Wood og Westminister-ordfører Hamza Taouzzaleer.

– I den uforutsigbare verden vi lever i så mener jeg at tradisjoner symboliserer samhold og trygghet. Det viser at vi holder sammen og at vi ønsker å ta vare på hverandre, legger hun til.

Misfornøyde briter

Alt er likevel ikke gull og grønne skoger på Trafalgar Square.

VG har tidligere omtalt at enkelte briter ble misfornøyde med treet fra Oslo-kommune i fjor. Treet fra 2019 ble også utsatt for mobbing på Twitter.

Den britiske tabloidblekka the Mirror skriver at det allerede har begynt å tikke inn spydige kommentarer om årets tre på sosiale medier.

– Begynner å tro at noen har gjort Norge forbannet, skriver én Twitter-bruker.

Oslo-ordføreren erkjenner at ikke alle er like fornøyde.

– Noen har sagt ved tidligere anledninger at de synes treet ser glissent ut, og at det ikke har vært like fyldig som de hadde håpet på, sier hun.

Da den britiske ambassaden i Oslo tvitret om trefellingen i forrige uke, forsikret de om at treet så fint ut ved avgang:

Marianne Borgen understreker at de fleste londonboerne er fornøyde:

– Vi får nesten bare gode tilbakemeldinger. Folk er veldig glade i denne tradisjonen, sier hun.

– Det er et ekte tre, og trær som vokser i ekte skoger blir ofte litt smale når de er høye. Og det er jo en lang reise, legger Borgen til.

Ordføreren drar selv ned til London onsdag kveld, for å være med på julegrantenningen 1. desember.

– Jeg er så heldig som har fått lov til å være med på dette siden 2015. Som ordfører av byen er jeg alltid veldig stolt, sier hun.

Tre fra Bergen ble kvestet i tunell

Bergen har også hatt en lang tradisjon om å sende et grantre til britene i Newcastle hver jul.

Selv om vestlendingene har holdt på siden 1949, er det ikke alltid det går like knirkefritt. Det gikk skeis da årets tre skulle fraktes på en litt for liten tilhenger gjennom Lågaskarstunnelen i forrige uke, ifølge Bergens Tidende.

Treet skal ha ødelagt tunnelmarkeringer, knust en lampe og flyttet arbeidssikringer under ferden til fraktskipet i Voss på torsdag.

Bilder fra hendelsen viser også treet ikke kom seg helskinnet fra turen.

– Den raserte alt på sin vei, forklarte en tipser til avisen.

Treet fra Bergen var også i hardt vær i fjor. Da kunne lokalavisen The Evening Chronicle melde at treet hadde knekt under en kraftig storm utenfor rådhuset, før det i det hele tatt hadde rukket å bli pyntet.