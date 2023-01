ARBEID: I bakgrunnen skal den nye politistasjonen ligge. Det gleder denne trioen seg til.

Her kommer Oslos nye politistasjon: − Vi skal være til stede

ALNA (VG) Stasjonen skal huse over 500 politifolk, politiets hundetjeneste og skal øke tilstedeværelsen i Oslo øst.

Mandag kunne byrådsleder Raymond Johansen i Oslo, fungerende politimester Cecilie Lilaas-Skari og stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam vise hvor den nye politistasjonen på Kjelsrud skal ligge.

Dette er en av flere nye politistasjoner som opprettes i Norge fremover. Denne nye politistasjonen blir på Alna, rett ved Ikea Furuset.

På andre siden av veien til Alfaset gravlund jobbes det hardt med den nye politistasjonen.

Byrådsleder Johansen sier til VG at dette er den perfekte beliggenheten.

Les også Natteravner ga førstehjelp etter gjengskytingen: – Han hadde det vondt Natteravnene kom først til åstedet for gjengoppgjøret i Oslo: – Vi skjønte ikke alvoret før vi så det store…

– Det blir en nærhet til tre bydeler, med tre viktige fartsårer i nærheten. At man også samlokaliserer Manglerud og Stovner med en betydelig politistyrke er bra og viktig.

Videreutvikle

Politiet har over en god tid økt politistyrken i enhet øst. Et nytt moderne bygg vil naturligvis bare videreutvikle dette.

– Så er det slik at et slikt bygg er til for å fasilitere en tjeneste, hvor den tjenesten er det viktigste. Det skal vi fortsatt gjøre. Jobben vi gjør ute med befolkningen er viktig for oss, sier Lilaas-Skari.

Politiet har i god tid jobbet mot rekruttering i Oslo øst og andre deler av byen. Dette vil ifølge Lilaas-Skari kunne bli enda bedre med ny tilstedeværelse.

Samarbeidet med kommunen vil også hjelpe på.

– Vi har også styrket innsatsen mot det som er kjente konfliktlinjer, i tillegg til rekruttering. Der er vi i god samhandling med kommunen. Det er et problem som vi ikke løser alene. Samarbeidet med kommunen er godt i gang, og styrkes hele tiden, sier politimesteren.

TILSTEDEVÆRELSE: Politiet er sikker på at folk vil legge bedre merke til tilstedeværelsen til politiet med ny politistasjon.

Utfordring

Politiet har i disse dager en politistasjon på både Mortensrud og Stovner. Disse vil forsvinne når det nye bygget er på plass.

Lilaas-Skari tror ikke at dette vil påvirke politiets tilstedeværelse i andre bydeler.

– Vi skal være til stede der det er behov for det. Nå etablerer vi oss her på Kjelsrud. I tillegg er det lagt til rette for en politistasjon på Mortensrud. Det er også mulighet for noen mobile faste enheter hvis det er behov. Vi ser frem til å fortsatt være politi som er til stede i deler av byen som trenger det.

Byrådet fikk en utfordring fra politiet før lokasjonen til den nye politistasjonen skulle finnes.

De måtte ha et nytt og større sted, i tillegg måtte infrastrukturen være bra.

– Det ble gjort gode søk før vi til slutt landet på dette. Noe av det som var viktig var at infrastrukturen skulle være enkel å rykke ut fra. Dette er et område som skriker etter utvikling, og det tror jeg vi greier å levere på. Jeg tror ikke dette blir en kontroversiell sak, sier Johansen.

MER MODERNE: Cecilie Linaas-Skari sier det blir bra med en mer moderne politistasjon.

Viktig for fagmiljøet

Gunaratnam har stor tro på politistasjonen, og ser frem til å samle flere fagmiljøer i et bygg.

– Dette blir hjemmet for noen av Norges fremste fagmiljøer i politiet, og det er vi kjempestolte av.

Med andre krav trenger også politiet at arbeidsforholdene blir mer moderne.

– Det stilles andre krav nå til ulike spesialrom, avhørsrom og tekniske rom. Derfor blir det fint å få et funksjonelt og moderne bygg, sier politimesteren.

Tirsdag blir byrådssaken avgjort om ny politistasjonen. Dermed skal den videre til bydelsutvalget og bystyret.

Som følge av den nye politistasjonen vil nærmeste kollektivholdeplasser få UU-standard. I tillegg vil fotgjengerfeltet på politistasjonen bli tryggere å krysse.

Det vil også etableres et friområde på gamle Kjelsrud gård hvor det åpnes for å etablere urbant landbruk.