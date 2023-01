VÅGAL: Andrea Holm Tanderø strakte seg langt for å vise frem et poeng for skolen.

Leverte tekst skrevet av AI – slik reagerte skolen

Andrea Holm Tanderø (18) slet med å komme i gang med historieinnleveringen. Da valgte hun å teste grensene til skolen sin.

En kveld i desember sto Tanderø overfor et valg. Hun går på Elvebakken videregående skole i Oslo, og en historieinnlevering hang over henne. Hun hadde ikke kommet så langt som hun burde, og gikk dermed for en risikabel idé.

Hun ville teste skolens grenser, og brukte kunstig intelligens-verktøyet ChatGPT til å skrive teksten. Tanderøs eksperiment ble først omtalt i skoleavisen MagasinE, hvor hun selv er sjefredaktør.

– Stefaren min viste meg tjenesten tidligere i desember, og jeg fikk veldig lyst til å skrive om det. Jeg trengte bare en interessant vri, mange har jo skrevet om det før. Dermed kom denne ideen. Det viste seg å være ganske originalt, sier Tanderø til VG.

Populær tjeneste

ChatGPT har på kort tid blitt en stor snakkis innenfor kunstig intelligens, populært kalt AI AIAI, eller kunstig intelligens, er et område av datateknologi som fokuserer på å utvikle algoritmer og metoder som gir maskiner evnen til å utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens, som å lære, problemløse, planlegge, gjenkjenne tale og bilder, og forstå naturlig språk. NB! For ordens skyld så er denne definisjonen skrevet av ChatGPT. .

Kort forklart kan du stille «roboten» spørsmål om tilsynelatende hva som helst, og de detaljerte og utfyllende svarene den gir er forbløffende menneskelige. Det gjaldt også Tanderøs historieinnlevering om teknologiens påvirkning på Norge på 1800-tallet.

Tjenesten drøftet, satt opp argumenter og la ut om problemstillingen. I mellomtiden måtte Tanderø vurdere etikken i det hun drev med.

– Jeg var litt usikker først. Samtidig var jeg selvsikker på journalistikken i det, at dette var viktig, måtte vises frem og at vi må ta tak i det. Det finnes ingen regler for dette enda, og det tror jeg vi må ha. Jeg ville vise hvor enkelt det er å misbruke det.

– Så planen var hele tiden å fortelle skolen om forsøket?

– Ja ja, hele veien. Men jeg visste ikke om de kom til å like prosjektet, sier hun.

Info Utdrag fra Andrea Holm Tanderøs AI-tekst På 1800-tallet så vi en rekke teknologiske omveltninger i Norge som hadde en stor innvirkning på menneskers liv. Fra utviklingen av dampmaskiner og jernbaner til oppfinnelsen av telegrafen og telefonen, var dette et tiår preget av stor teknologisk fremgang i Norge. Men hvordan har teknologiske omveltninger påvirket det politiske landskapet og velferden i Norge? Dette er problemstillingen vi vil utforske i denne fagartikkelen. En av de største teknologiske omveltningene på 1800-tallet var utviklingen av dampmaskiner. Dampmaskiner gjorde det mulig å produsere massevarer på en mer effektiv måte, noe som førte til en økning i industriproduksjonen og en økning i lønningene. (Johnson, 2022) Dette skapte en ny klasse av fabrikkeiere og arbeidere, og førte til et skifte fra en landbasert økonomi til en industriøkonomi. Denne overgangen hadde også store konsekvenser for samfunnet som helhet. Industriproduksjonen førte til en økning i bygdene, der folk flyttet for å søke arbeid i fabrikkene. Dette førte til et skifte i befolkningens sammensetning, med en økning i antallet urbane innbyggere og en økning i antallet arbeidere. (Myhre, 2015, A) Samtidig førte teknologien til en økning i rikdommen til fabrikkeierne, noe som igjen førte til en økning i klasseskillet i samfunnet. (Rudi, 2022, A) Alt i alt hadde utviklingen av dampmaskiner en stor innvirkning på samfunnet på 1800-tallet, og bidro til å forme vår moderne verden. (Rudi, 2022, B). Vis mer

Skolens reaksjon

Da Tanderø fikk tilbakemelding på oppgaven, trodde hun nesten ikke sine egne øyne.

Oppgaven fikk nemlig karakter 5.

Hun ville likevel ikke ruge på hemmeligheten bak den gode karakteren. Det var tross alt ChatGPT som skulle ha æren, og forsøket måtte avsløres. Hun tok kontakt med ledelsen.

– Det var overraskende gode tilbakemeldinger. Jeg møtte først avdelingslederen for medier og kommunikasjon, så ble rektor koblet på. De ble veldig overrasket og veldig interesserte.

Rektor ved Elvebakken VGS, Camilla Hauren Leirvik, sier til VG at forsøket ble en vekker for hvordan dagens elever undervises.

– Vi er positive, og tenker at dette skal vi bruke til alt vi kan for å lære noe, sier hun.

Rektoren mener denne type teknologi kan være et viktig hjelpemiddel, men at den også krever at skolen tilpasser seg.

– Mye av skolens opplæring har allerede en form der prosessen er en viktig del av arbeidet og hvor vurdering av sluttproduktet inneholder en refleksjon som støtter vurderingen. I denne sammenhengen vil også kritisk tenkning og kildekritikk være viktig kompetanse å identifisere. Det vil derfor bli spennende å diskutere videre i faggruppene, i samarbeid med elevene, hvordan denne type hjelpemidler kan styrke fremfor å hindre læring, sier hun til VG.

INTERESSERT: Rektor Leirvik mener det er masse læring å hente i AI.

Rektoren mener denne type teknologi kan være et viktig hjelpemiddel, men at den også krever en omstilling i skolen. Hun mener både opplæring og vurderingspraksis må ta innover seg at disse midlene nå er tilgjengelige.

– Vi kan ikke sende elever hjem og si at «du skal levere enn tekst om tre uker, og så skal jeg vurdere den teksten». En tekst alene vil ha liten verdi når denne type hjelpemidler kommer på banen.

Hun mener også at forsøk på misbruk av AI i skolesammenheng i mange tilfeller vil være nokså enkelt å avsløre.

– Skal du skrive en tekst med utgangspunkt i at AI er tilgjengelig for elevene, så må den følges opp av en refleksjon. På den måten vil det i mange tilfeller være lett å avsløre.

Karakteren blir stående

Selv om Tanderø i dette tilfelle brukte ChatGPT for å understreke et poeng, er Leirvik sikker på at dette er en oppgave eleven ville løst like godt uten hjelpemidler.

– Det er veldig vanskelig for læreren i dette tilfelle å avsløre, nettopp fordi Andrea skriver godt fra før. Hadde du hatt en elev som tidligere har levert inn tekster som viser langt lavere kompetanse, som nå leverer en tekst til karakteren fem, da ville læreren reagert med én gang.

Tanderø selv er tydelig på at det blir med dette eksperimentet, og at hun heller aldri ville brukt AI i for eksempel en eksamen-sammenheng.

– Absolutt ikke. Det sa læreren også, at det var bra jeg gjorde det nå og ikke til våren. Da hadde det nok vært litt dårligere stemning. Men jeg vil nok fortsette å bruke det til ideer og lignende.