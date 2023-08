VARMT: Det varsles over 40 grader flere steder fra og med 5. august.

Ny hetebølge på vei mot Spania og Portugal: − Alvorlig

Hetebølgen kan vare opp mot to til tre uker.

En ny hetebølge er på vei mot sørlige deler av Portugal og Spania.

Det er forventet at den treffer til helgen, vil vare i minst to til tre uker.







– Dette er alvorlig for de som blir rammet, sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Reidun Gangstø.

Ifølge Meteorologisk institutt kan temperaturene komme på opp mot 40 grader.

– Og dette slår etter alle solemerker til. Vi har hatt en sommer som har vært varm i områdene rundt Middelhavet, og er nå i en periode hvor det er normalt. Så får vi en ny periode med temperaturer over normalen, sier statsmeteorolog, Martin Granerød, til VG.

Det er altså de sørligste områdene som får kjenne mest på temperaturene. Den varme luften kommer fra Afrika, og sprer seg som en bølge utover Spania og Portugal.

– Kyststripene får ikke like høy temperatur, det blir mest sør i landene, forteller Granerød.

For ferierende nordmenn har Granerød også noen tips.

– Vær forberedt på at det kan bli varmt. Holder man seg på stranden får man en bris, og mulighet til å bade. Bruk solbriller, solkrem og drikk vann. Det blir høy UV-stråling, så det er godt å være forberedt, avslutter meteorologen.

Les også Denne solsengen koster over 7000 kroner dagen MARBELLA (VG) Hvis du virkelig vil klinke til på denne eksklusive strandklubben, så kan du leie solsenger for over 12…

Land som Hellas, Spania og Portugal har hatt en ekstrem varme gjennom sommeren.

Ved flere tilfeller har temperaturen vært på over 40 grader. Klimaforskere har også advart nordmenn på ferie.

– Verden er nå varmere enn noen gang i moderne historie. Varmerekorden i år ser dessuten ut til å komme tidligere på året enn vi trodde. Og det som gjør at det er dramatisk, er at rekorden bare er en del av den store trenden, sa klimaforsker ved Cicero Senter for klimaforskning, Bjørn Hallvard Samset, til VG tidligere i sommer.