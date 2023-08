FULL BEMANNING: Helikoptrene flyr uavbrutt inn og ut av Ål sentrum, for å bringe folk til trygghet. Røde Kors, sivilforsvaret og politiet jobber på spreng for å få kontroll.

Evakuering i full gang – mangler sengeplasser, nett og vann

ÅL (VG) Turister og lokalbefolkning er evakuert. Natt til onsdag må folk sove i stoler og på matter i Ål kulturhus.

Kortversjonen I Ål er lokalbefolkningen og turister evakuert til Ål kulturhus

Internettforbindelsen er nede og redningshelikoptre flyr uavbrutt for å berge personer.

Veiene er stengt, og det er brudd på den kommunale vannledningen. Vis mer

Mens kriseteamet jobber på spreng, kan man høre redningshelikoptre fly evakuerte inn i Ål sentrum, før det umiddelbart tar av igjen.

Nettet er nede og veiene er stengt – vannet flommer for alvor over store deler av riksvei 7.

Sent tirsdag kveld tilspisser situasjonen seg – når kommunen melder om et brudd på den kommunale vannledningen.

– Vannet vil være borte på ubestemt tid, skriver de på Facebook like før klokken 22.

Innbyggerne rådes til å tappe vann fra første tappested etter hovedkranen til vannet er klart og uten luft.

– Tapp opp vann til eget bruk om du fortsatt har vann. Bruk bøtter med regnvann til toalett, er rådet til folk.

Det er foreløpig uklart hvor mange som er uten vann.

FYLLES OPP: Evakuerte i Ål samles på kulturhuset. Mange har ikke fått kjøpt mat fordi nettet er nede, men ble tilbudt brødmat med pålegg fra et langbord.

Gunnar Kaasa bor egentlig i Hol. Også der er innbyggerne evakuert. Tirsdag kveld befinner han seg på evakueringssenteret i Ål.

– En kollega fant ut at det gikk an å kjøre via Aurland og Lærdal. Planen var å kjøre tilbake til Hol over Hemsedal, og unngå hovedveiene, sier han.

STRANDET: Gunnar Kaasa (39) må tilbringe natten på Ål kulturhus med familien. Hjemstedet Hol er også evakuert.

Veien han opprinnelig hadde tatt ut av Hol, raste. Dermed var det ingen vei tilbake for ham.

– Jeg har aldri sett Norge så brutalt før, sier han.

Med seg har han datteren, kona og svigermoren.

– Det var ekstremt store vannmengder i alle elver, og kaos overalt. Jeg angret litt på at vi kjørte.

1 / 2 TURISTER: Michaela og Benedikte Villinger er på ferie fra Tyskland. De tar natten på Ål kulturhus med knusende ro. Fungerende rådmann Reidun Aaker informerer befolkningen om at det ikke er sengeplasser. Kriseteamet kommer med tepper, puter og yogamatter. forrige neste fullskjerm TURISTER: Michaela og Benedikte Villinger er på ferie fra Tyskland. De tar natten på Ål kulturhus med knusende ro.

Kommer seg ikke hjem

Jannike Øvstrud (30) og Sverre Andre Myrestøl (34) har med seg tre barn til Ål kulturhus, som midlertidig er omgjort til evakueringssenter.

– Vi har familie i Hol og på Torpo, men det er ikke dekning her så vi får ikke kontakt med dem. Vi må bare håpe de er i god behold, sier Øvstrud.

VIL HJEM: – Vi måtte skrape sammen småpenger på bensinstasjonen for å kjøpe mat til barna. Betalingsløsningene fungerte ikke fordi nettet er nede, sier Jannike Øvstrud (30). Her med Sverre Andre Myrestøl (34), datteren Celine Ø. Haraldsen (10), Viljar Andre Myrestøl (3) og Milian Myrestøl på tre måneder.

Tirsdag morgen dro de for å besøke gården de snart skal flytte til. Etter besøket, tok de flere omveier på vei hjem for å se stormen «Hans».

Nå kommer de seg ikke til hjemmet sitt, fordi veien er stengt.

– Vi satt fire timer på en bensinstasjon, og bestemte oss for å komme hit for å få mer informasjon.

Les også Bilen tok inn vann – ble reddet ut med gravemaskin BROMMA (VG) Mens Sayed Hamid Lutfis (51) bil tok inn stadig mer vann, kom naboer til unnsetning med gravemaskinen.

Skulle besøke mamma

Mandag kveld hadde ekstremværet virket spennende. Tirsdag kveld syns Øvstrud og familien det er skremmende.

– Mamma har havnet i akutt koma. Egentlig skulle vi til Oslo for å besøke henne på tirsdag, men på grunn av været bestemte vi oss for å utsette turen.

– Nå får vi ikke kontakt med omverdenen, så jeg vet ikke hvordan det går med henne, sier småbarnsmoren.

Les også «Hans» har delt vei i to i Jevnaker: – Svært krater – Dette er massive krefter, sier ordfører Morten Lafton.

Hun forteller at situasjonen forverret seg betraktelig i løpet et par timer på tirsdag ettermiddag.

– Det gikk veldig fort, sier hun.