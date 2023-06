BEKYMRET FOR UNGDOMMEN: Kommunen og politiet kalte sammen inn ungdomsskolenes FAU-representanter for å diskutere det de mener er økende utfordringer med rus blant ungdommene.

Kalte inn til krisemøte om rusbruk: Hevder 18-åringer får kokain i gave

Frogn kommune ser økende utfordringer med rus og utestengelse på ungdomskullene. – Det er et tydelig spørsmål om hjelp fra de som er berørt av dette, sier ordfører Hans Kristian Raanaas (Sp).

Kortversjonen Forrige uke kalte politiet og Frogn kommune inn til et krisemøte.

Årsaken er blant annet bekymringer for økende utfordringer med rusmidler og særlig kokain, ifølge ordføreren.

I etterkant sendte FAU ut brev til alle ungdomsskoleforeldre der de ber om holdningsendringer og at flere bidrar som blant annet Natteravner. Vis mer

– De som jobber forebyggende i politiet sitter med den oppfatningen at det er noen foreldre som har aksept for at barna ned i 14-års alder fester og drikker alkohol. Et annet inntrykk er at kokain er et statusrusmiddel. Av erfaring vet vi at noen ungdom i Frogn bruker dette. Dette er vi i politiet bekymret for, sier Andreas Bjørnteig.

Han er politikontakt i Nesodden og Frogn kommune, og jobber med å forebygge rusproblemer blant ungdommer.

Han sier de får veldig mange henvendelser fra unge og deres foreldre som spør om hjelp med rusproblemer.

– Vi får henvendelser fra barn helt ned i 14-års alder. Dessuten spiller ofte rus en rolle i de straffesakene vi får inn som involverer ungdom. Det er en bekymring, sier han.

I et politiråd, et møte mellom kommunen og politiet, kom det frem at Frogn kommune deler bekymringen rundt rusbruk og holdninger til rus blant unge.

Kommunen kalte derfor inn til et tverrfaglig møte den 21.juni.

Sendte brev

Etter det tverrfaglige møtet med blant annet politi og kommune, sendte FAU-representantene fra Seiersten ungdomsskole, Dyrløkkeåsen skole og Drøbak Montessori ut et informasjonsskriv til foreldrene.

I brevet trekker FAU frem følgende:

Det er store utfordringer med utenforskap, ekskludering og manglende tilstedeværelse av foreldre blant ungdommene.

Det foregår åpenlyst kokainsalg flere steder i Drøbak.

Det er ikke uvanlig at ungdommer ned i 13–14 års alder får holde hjemmefester alene med alkohol.

Natteravnene trekkes frem som det beste akuttiltaket, men de sliter med å rekrutter nok folk.

– Det er viktig at alle foreldre vet hva som skjer og ikke bare oss i FAU. Vi som foreldre må stå sammen i å ta vare på barna våre, sier Sidsel Roxrud, FAU leder ved Seiersten ungdomsskole.

Hun sier responsen på meldingen har vært positiv.

– Mange har satt pris på at vi har gått ut og vært direkte. Vi har også fått en god økning i Natteravner, noe som kan hjelpe gjennom sommeren. Vi trenger likevel mange flere for å ha god dekning, sier hun.

Hevder kokain gis i gave

I brevet skrives det også om en annen konkret bekymring; at ungdommer i kommunen får en stripe kokain av foreldrene i 18-års gave og at kokainmisbrukerne foreldre blir snakket opp og får status blant ungdommene.

Ordfører i Frogn, Hans Kristian Raanaas, bekrefter overfor VG at at de har fått opplysninger om dette.

Det var også tema under et kommunestyremøte sist uke:

Kommunalsjef for livsmestring Anette Trondal Olsen tok opp dette da hun orienterte om samarbeidet kommunen har med politiet for å håndtere situasjonen.

– En siste ting jeg ønsker å belyse, er at det er ikke greit med en pose cola, coke, kokain, linje, larve justering eller hva en velger å kalle det, som en myndighetsgave til den unge håpefulle på 18-årsdagen, sa hun fra talerstolen – på vegne av seg selv og kommunalsjefen for oppvekst.

Les også Farlig fri narkoflyt blant unge Mange tror det er fritt frem for narkotika nå. Unge møter hverken grenser eller hjelp.

UTFORDRINGER: Ordfører Hans Kristian Raanaas sier de ser en økning i bruk av kokain.

Nye utfordringer

Ordfører Raanaas sier det er nye utfordringer knyttet til rus i ungdomsmiljøet etter pandemien.

– Utfordringer knyttet til rusmidler er ikke et nytt fenomen her, men vi ser en økning i bruk av kokain. Jeg vil tro dette er et nasjonalt fenomen, selv om Frogn ser noen særegne «Exit-tendenser» knyttet til god økonomi hos mange innbyggere. Vi ser også at respekt for autoriteter er fraværende i enkelte miljøer, sier Raanaas.

Han sier kommunen har merket en økning i samtaler rundt rusproblematikk.

– Samtaler unge før kanskje hadde med foreldre, tas nå med kommunen i stedet. Historiene er også sterkere og flere enn vi har hatt tidligere. Det er et tydelig spørsmål om hjelp fra de som er berørt av dette.

– Konsekvensene av disse utfordringene er at man lager et skille. Enten så er man inne i miljøet som driver med rus eller så er man utenfor. Mange står imellom her og er redd for å si ifra i frykt for negative sosiale konsekvenser. Det blir også vanskeligere for foreldre å si ifra fordi man ikke ønsker at barnet sitt skal bli utestengt.

Lite sosialisering

Raanaas sier lite sosialisering under pandemien kan ha bidratt til en holdningsendring blant de unge.

– Min subjektive mening er at vi nå ser konsekvensene av at sosiale arenaer har vært stengt over lang tid. Nå skal man være med på alt som skjer.

