GRANSKER: Etterforskerne ved den koreanske Sannhets- og forsoningskommisjonen besøkte i juni Danmark for å intervjue skandinaviske adopterte fra Sør-Korea.

Gransker adopsjoner til Norge: − Enda mer alvorlig enn jeg trodde

KØBENHAVN (VG) 21 adopterte nordmenn får sine adopsjoner undersøkt av en egen kommisjon i Sør-Korea. Etterforskerne er sjokkert over funnene.

Historier fra adopterte over hele verden fikk sør-koreanske myndigheter til å granske hundrevis av adopsjoner fra landet.

I sommer var granskingskommisjonen på reise til Danmark for å intervjue adopterte fra Skandinavia.

21 norske, av 372 saker totalt, ble meldt inn til etterforskerne før tidsfristen.

Etter dette har kommisjonen mottatt ytterligere 700 saker, hvorav flere er norske. Sakene har sjokkert etterforskningsleder Sang Hoon Lee.

– Sakene er enda mer alvorlig enn jeg trodde. Mitt spørsmål er hvordan disse menneskerettighetsbruddene kunne skje uten inngripen, hvorfor var det ingen som tok tak i det, hvorfor la ikke verden merke til det? sier Lee til VG i København.

FANT FAMILIE: David Noh sammen med sin koreanske familie, som han traff igjen for første gang i 2012.

«Kamp mot mine egne minner»

David Noh fra Oslo er blant de 21 nordmennene som håper å få anerkjennelse for at han aldri skulle blitt sendt til Norge som barn.

Som liten gutt kom Noh til et barnehjem i Sør-Korea der han skulle lære seg å leve som vestlig. Han skulle venne seg av med å sove og spise på gulvet, og lære seg å ligge i seng og spise med kniv og gaffel.

Tre og et halvt år gamle Noh, som den gang het Dae Han, ble sendt til Oslo for å vokse opp.

Han skjønte aldri hvorfor han ikke kunne være med moren, besteforeldrene og resten av familien, som han hadde sterke minner fra.

– Det har vært en kamp mot mine egne minner og et offentlig system som påstår noe helt motsatt. De falske papirene som jeg har kommet med, blir jo sett på som offentlige dokumenter av myndighetene. Jeg har stått i en kamp for sannheten og for menneskerettighetene til min mor, min far og meg selv, forteller David til VG.

En overraskende militærinnkallelse til Sør-Korea skulle gjøre at David ble gjenforent med familien i voksen alder. Moren og faren sier begge at de aldri har ønsket å adoptere han bort.

Norge blant de viktigste

Mens USA er landet som har adoptert flest fra Sør-Korea, har etterforskerne i Sannhetskommisjonen lagt merke til at det er Norge, Sverige og Danmark som har flest søkere til adopsjon fra landet.

Det at nordmenn i god tro ønsket å adoptere barn som trengte det, kan ha fått de koreanske myndighetene til å eksportere flere barn enn nødvendig til transnasjonale adopsjoner, sier etterforskningslederen til VG.

– Det er viktig at adoptivlandene tar inn over seg at selv en handling som man ser på som veldedig, kan få et uheldig utfall.

Hevder ikke én sak «ser riktig ut»

Etterforskerne skal ha fått inn dokumentasjon på at det globalt har forekommet blant annet kidnapping, etnisk rensing, menneskehandel og seksuelle overgrep mot adopterte fra Sør-Korea.

Peter Møller leder den dansk-koreanske rettighetsgruppen (DKRG) som har vært pådriver for etterforskningen i Sør-Korea. Han er advokat av yrke og selv adoptert.

I fjor sommer ba han adopterte om å melde fra dersom de mistenkte ulovligheter ved sin egen adopsjon. Pågangen var overveldende.

– Ett år senere og ved gjennomgang av mer enn 1000 adopsjonssaker fra hele verden, så må vi konkludere at vi ikke har funnet én eneste adopsjonssak som ser riktig ut, skriver Møller i en e-post til VG.

Kriterier de ser etter, er for eksempel at adopsjonspapirene er underskrevet av foreldre, og at fødeby og dato stemmer.

GRANSKES: Adopterte Inger-Tone Shin var inne hos Sannhetskommisjonen for intervju da hun besøkte Seoul i vinter.

– Norge har vært på etterslep

Norske Elin Netland har blitt intervjuet av etterforskerne. Hun opplever måten hun blir møtt på av etterforskerne fra Korea, som en sterk kontrast til det hun betegner som «berøringsangsten og sendrektigheten» fra norske myndigheter.

Den norske regjeringen har nå besluttet å granske utenlandsadopsjonene. Utvalget skal jobbe i opp mot to år med å gjennomgå adopsjoner til Norge.

– Korea kom på banen med forespørsel om et personlig intervju. Og de har tatt saken på største alvor allerede da de fikk sakene i fjor høst. Norge har vært på etterslep, først ved ikke å ville ta saken på alvor, og dernest ved ikke å ville erkjenne sakens omfang og alvor da adopterte sto frem og prøvde fortelle, sier Netland til VG.

KRITISERER NORGE: Adopterte Elin Netland sier at norske myndigheter ikke har tatt saken med ulovlige adopsjoner fra Sør-Korea på alvor.

Inger-Tone Shin fra Bryne har også vært i et fire timer langt intervju hos kommisjonen da hun var i Seoul i vår.

Shins historie, om hvordan et norsk ektepar uten adopsjonsgodkjenning reiste til et barnehjem i Sør-Korea og tok henne uten at de hadde lov til å adoptere, er fortalt i Stavanger Aftenblad.

– Jeg vil motta en oppriktig unnskyldning, og jeg vil finne ut hvilke rettigheter vi adopterte har, skriver Shin til VG på melding fra den sør-koreanske byen Seoul.