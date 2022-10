UTEN HJEMMEL: En rekke fengslede i Norge kan nå bli løslatt som følge av en kartlegging av mulig feilbehandling i saker om bøtesoning.

Riksadvokaten slår alarm – tusener kan ha sonet på ulovlig grunnlag

Folk som har sittet i fengsel fordi de ikke har betalt en bot, kan ha sonet på manglende grunnlag. Kriminalomsorgen sendte fredag ut en hastemelding og sier flere kan bli løslatt umiddelbart.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er de regionale statsadvokatembetene som har kartlagt gjeldende praksis for behandling av saker om bøtesoning i politidistriktene.

Hvis en person blir ilagt bot, men ikke har penger, så kan påtalemyndigheten beslutte at straffen skal sones i fengsel.







Selve etterforskningen av straffesaker utføres av ansatte i politiet, men det er jurister i påtalemyndigheten som leder den og avgjør påtalespørsmålet.

Riksadvokaten har nå avdekket at beslutningen i mange tilfeller er tatt av politiansatte alene, uten at påtalemyndigheten har vært involvert.

Det er i strid med loven.

Hastemelding fra Kriminalomsorgen

I dag har Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) sendt ut en hastemelding til alle sine regioner.

– I tråd med Riksadvokatens pålegg, har Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) besluttet å allerede nå starte prosessen med å løslate personer som i dag gjennomfører bøtestraff fra fengsel, samt stanse bøtetjeneste, sier avdelingsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet Paal Espen Hambre til VG.

Ifølge Kriminalomsorgen er det per 20. oktober 27 personer som gjennomfører bøtestraff i fengsel og 148 personer som gjennomfører bøtetjeneste. Bøtetjeneste er å gjøre en samfunnsnyttig tjeneste i stedet for å sone i fengsel.

Direktoratet er nå i en prosess for å kartlegge hvor mange som frem til nå har gjennomført bøtestraff. Direktoratet oppgir at det er «grunn til å anta at det dreier seg om et forholdsvis høyt antall».

Ifølge nettstedet Rett24.no ble det frem til 2019 normalt innkalt til omkring 800 soninger av ubetalte bøter hvert år, og at flere tusen personer derfor kan ha sonet subsidiær fengselsstraff uten hjemmel.

Kriminalomsorgen sier til VG hva de nå mener må skje umiddelbart:

De ber alle deres regioner om at enheter som har innsatte som gjennomfører bøtetjeneste eller bøtestraff i fengsel umiddelbart foretar en kontroll av hvorvidt kriminalomsorgen forut for innsettelse har mottatt et vedtak om soning/en fullbyrdelsesordre fra påtalemyndigheten i politiet.

Dersom det ikke foreligger fullbyrdelsesordre skal straffegjennomføringen avsluttes og de som sitter i fengsel løslates.

KDI har også bedt sine regioner og enheter trekke tilbake begjæringer til politiet om etterlysning av bøtelagte som ikke har møtt til bøtesoning, slik at disse ikke pågripes.

KOMMER MED KRITIKK: Assisterende riksadvokat Torunn Salomonsen Holmberg

– Alvorlig

Situasjonen er alvorlig og sterkt beklagelig, mener assisterende riksadvokat Torunn Salomonsen Holmberg.

Hun sier at omfanget av den mangelfulle praksisen vil nå bli undersøkt nærmere.

– Dette omfatter hvor lenge en slik praksis har gjort seg gjeldende, og hvor mange personer som har blitt innkalt til soning i en nærmere angitt periode, sier Salomonsen Holmberg.

Riksadvokaten har nå beordret umiddelbar oppfølging av situasjonen fra påtalemyndighetens side:

Personer som soner bøtestraff på mangelfullt grunnlag skal løslates

Saker der soning ikke ennå er påbegynt skal gjennomgås, slik at straffen bare sones i saker der lovens vilkår er oppfylt

Statsadvokatene skal forsikre seg om at rutiner vedrørende bøtesoning er i tråd med lovens vilkår

Riksadvokatembetet opplyser at de har vært i dialog med Kriminalomsorgsdirektoratet, for å legge til rette for en effektiv gjennomføring av strakstiltakene.

Leder i Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson, ser alvorlig på saken.

– Det er alvorlig at prosessreglene ikke følges på dette punktet. Det er ikke mye å kreve at også politiet må følge loven, sier han til VG.

Politidirektoratet ser alvorlig på saken.

– Dette er alvorlig og vil bli fulgt opp av politimestrene. Politi og påtalemyndighet er avhengig av tillit og at slike saker blir behandlet på en korrekt måte. Hva som er årsaken til at denne praksisen vet vi ikke. Politidirektoratet vil sammen med Riksadvokaten, som har den faglige ledelsen av påtalemyndigheten i politiet i slike saker, jobbe for at dette endres så raskt som mulig, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik til VG.