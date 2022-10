KOMMER MED KRITIKK: Assisterende riksadvokat Torunn Salomonsen Holmberg

Riksadvokaten kritiserer politiet: Flere personer kan bli løslatt

En kartlegging viser at flere saker om bøtesoning har blitt mangelfullt behandlet. Riksadvokaten beordrer strakstiltak, blant annet løslating av de som har blitt fengslet på feil grunnlag.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Det er de regionale statsadvokatembetene som har kartlagt gjeldende praksis for behandling av saker om bøtesoning i politidistriktene.

Hvis en person blir ilagt bot, men ikke har penger, så kan påtalemyndigheten beslutte at straffen skal sones i fengsel.

Selve etterforskningen av straffesaker utføres av ansatte i politiet, men det er jurister i påtalemyndigheten som leder den og avgjør påtalespørsmålet.

Riksadvokaten har nå avdekket at beslutningen i mange tilfeller er tatt av politiansatte alene, uten at påtalemyndigheten har vært involvert.

Det er i strid med loven.

– Alvorlig

Situasjonen er alvorlig og sterkt beklagelig, mener assisterende riksadvokat Torunn Salomonsen Holmberg.

Hun sier at omfanget av den mangelfulle praksisen vil nå bli undersøkt nærmere.

– Dette omfatter hvor lenge en slik praksis har gjort seg gjeldende, og hvor mange personer som har blitt innkalt til soning i en nærmere angitt periode, sier Salomonsen Holmberg.

Krever øyeblikkelige tiltak

Riksadvokaten har nå beordret umiddelbar oppfølging av situasjonen fra påtalemyndighetens side:

Personer som soner bøtestraff på mangelfullt grunnlag skal løslates

Saker der soning ikke ennå er påbegynt skal gjennomgås, slik at straffen bare sones i saker der lovens vilkår er oppfylt

Statsadvokatene skal forsikre seg om at rutiner vedrørende bøtesoning er i tråd med lovens vilkår

Riksadvokatembetet opplyser at de har vært i dialog med Kriminalomsorgsdirektoratet, for å legge til rette for en effektiv gjennomføring av strakstiltakene.