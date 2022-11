FREMMER FORSLAG: Grunde Almeland (V) mener at det er på tide med en skikkelig diskusjon om barns personvern på Stortinget.

Venstre varsler nye grep for å beskytte barn: − Jeg er opprørt

I flere artikler har VG og Faktisk.no avdekket hvordan sårbare barn utleveres på nett. Nå kommer Venstre med en rekke nye forslag for å endre loven.

VG og Faktisk.no har tidligere omtalt hvordan Norges største barnevernsaktivist Rune Fardal (63), og miljøet rundt ham, har eksponert sårbare barn – i kampen mot barnevernet.

– Jeg, i likhet med Abid Raja, er opprørt over mye av det som kommer frem i VG-sakene. Dette er barn i en veldig sårbar situasjon som eksponeres på en måte de selv ikke forstår konsekvensene av, sier Grunde Almeland (V). Han leder Stortingets familie- og kulturkomité.

Hans partikollega Abid Raja har tidligere sagt at situasjonen der private opplysninger om barn deles offentlig, ikke er til å leve med:

– Lovverket må ses på nytt, har Raja sagt.

Nå varsler Venstre at de tar grep for å beskytte barn som eksponeres.

– Det vi i Venstre kommer til å gjøre er å fremme et eget representantforslag for å sørge for at vi får en skikkelig diskusjon i Stortinget om barns personvern. Det har gått altfor lang tid, sier Almeland.

Det er en grunn til at man generelt er veldig strenge når det kommer til barns personvern, sier Almeland:

– Spesielt de yngste barna kan ikke gi et selvstendig samtykke og vurdere konsekvensene av slik eksponering.

Ber om eget lovutvalg

Dette sier Almeland at Venstre at vil foreslå til regjeringen senere i år:

Et eget lovutvalg som skal se på og komme med endringer for å beskytte barn på nett.

En ny paragraf i barneloven som tydeliggjør barns selvstendige rett til vern om sitt privatliv.

Vurdere ulike måter å styrke forståelsen av barns rett til personvern. Blant annet vurdere obligatorisk veiledning av foreldre eller gi ut veiledere i forbindelse med kontroller på helsestasjon.

Fardal: – Ikke så enkelt

Selv har Rune Fardal tidligere sagt til VG at fokuset hans ikke er å eksponere barn, men å gi foreldre i barnevernssaker en stemme.

– Jeg har aldri fått tilbakemeldinger på at det jeg gjør er ulovlig, sier Fardal.

Barn er ikke laget av porselen, sier han:

– Mange barn har veldig klare meninger om både sitt eget og familiens liv.

Barnevernet er veldig opptatt av at barnets stemme skal høres, men ikke når den kritiserer barnevernet, sier Fardal.

– VG har fokusert på en sak der barnet var utsatt for vold. Hva med de saker der barnet beskriver at det er barnevernet som utsetter det for vold, tap og tilknytningsbrudd? Der barn tar sine liv i barnevernet. Skal ikke deres stemme høres?

Han fortsetter:

– Det er ikke så enkelt som at man kan skyve noen barn foran seg og så endre loven, slik at den rammer ytringen til andre barn.

Ber om oppfølging av foreldre

VG har tidligere omtalt hvordan foreldre som blir fratatt barn, ikke opplever å få oppfølging av barnevernet.

Det eneste stedet foreldrene opplever å bli hørt, er i miljøer som jobber mot barnevernet – og der barn eksponeres.

Derfor foreslår også Venstre at regjeringen skal vurdere obligatorisk veiledning av foreldre.

– Jeg har forståelse for at mange foreldre synes denne situasjonen er veldig vanskelig, men man kan ikke bruke barna for å eksponere saken, sier Almeland.

Toppe vurderer lovendringer

Siden 2018 har både den tidligere og den sittende regjeringen jobbet med en ny barnelov.

Etter VGs saker har Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sagt at hun vurderer lovendringer. Dette er hovedsakelig endringer i den kommende barneloven.

– Det aller verste er at barn eksponeres. Uavhengig av om barnevernet har handlet rett eller feil, skal ikke barn utleveres på denne måten. Det gjør sterkt inntrykk, har hun sagt.