Konkurransetilsynet har kalt inn dagligvaregigantene til møte om økte matpriser

Dagligvarekjeder og leverandører er kalt inn til møter etter at Konkurransetilsynet har reagert på bransjens varslinger om stort prishopp på matvarer.

NTB

Konkurransedirektør Tina Søreide sier det er to ting som bekymrer henne:

– Det ene er hvordan bransjen har kommunisert prisøkningene på forhånd. Vi har gjentatte ganger advart mot at prissignaler i mediene i seg selv kan være prisdrivende. Og det andre er selve innretningen, hvor dette forhandles om i to vinduer, sier Søreide til Dagens Næringsliv.

Bransjen har de siste månedene varslet gjentatte ganger om økte priser fra 1. februar.

Les også Nå kommer prishoppet: – Blir krevende for veldig mange Landbruksminister Sandra Borch (Sp) advarer dagligvarebransjen mot å øke prisene mer enn nødvendig på onsdag.

Søreide sier til DN at de valgte å innkalle bransjeaktører til de pågående møtene for å bli forsikret om at «de forstår hvorfor det kan være problematisk» – og samtidig advare om at prissignalene i ytterste konsekvens kan bryte konkurranseloven.

– Det er ikke opplagt ulovlig, men det kan uansett virke konkurransehemmende, og vi har derfor bedt aktørene om å unngå det, sier Søreide.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har tidligere bedt tilsynet se på uttalelsene fra bransjen.