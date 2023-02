RUSSISKE FLY: Russiske militærfly flyr over Den røde plass i Moskva i forbindelse med en militærparade i mai i fjor.

Kina skal ha forsynt Russland med militært utstyr: − Overraskende

Russland skal ifølge The Wall Street Journal ha mottatt et stort antall forsendelser av militært utstyr fra Kina, som brukes i krigen mot Ukraina.

Navigasjonsutstyr, teknologi for blokkering av radiosignaler og deler til kampfly skal ha blitt sendt fra statlige kinesiske forsvarsselskaper til statlige russiske forsvarsselskaper. Det viser tolldata som avisen har fått tilgang til.

Det skal dreie seg om utstyr som i utgangspunktet har sivil anvendelse, men som også kan brukes til militære formål.

Professor i samfunnssikkerhet og europeisk politikk, og viserektor ved OsloMet, Per Martin Norheim-Martinsen, beskriver det den amerikanske avisen har avdekket som overraskende.

– Ut fra de signalene som har kommet tidligere, så er det overraskende om de skulle bistå. Alt har så langt tydet på at Kina har vært svært kritiske til at Russland har gått til angrep på Ukraina, sier Norheim-Martinsen som blant annet har bakgrunn fra Forsvarets forskningsinstitutt og fortsetter:

– Kina er interessert i status quo og ønsker ikke å måtte ta side. Det har deres handlinger så langt vist ganske tydelig.

PROFESSOR: Per Martin Norheim-Martinsen er professor og viserektor ved OsloMet.

Tolldataene er hentet inn av den amerikanske organisasjonen «C4ADS», en organisasjon som jobber med å identifisere nasjonale sikkerhetstrusler.

Den amerikanske avisen viser til et stort antall forsendelser som skal ha funnet sted etter Russlands invasjon i februar i fjor. Det til tross for at det er rettet sanksjoner mot flere av de russiske selskapene.

Hverken Russlands utenriks, forsvars eller finansdepartement har besvart The Wall Street Journals henvendelser. Men talsperson ved Kreml, Dmitrij Peskov, sier følgende til avisen:

– Russland har nok teknologisk potensial til å trygge sin sikkerhet og gjennomføre denne spesielle militæroperasjonen. Dette potensialet blir stadig forbedret.

Norheim-Martinsen ser på informasjonen som kommer frem som potensielt bekymringsverdig.

– Det er bekymringsverdig om det skulle utvikle seg nå på en sånn måte at man får en tydelig proxy-krig proxy-krigEn krig som offisielt utkjempes mellom to parter, men hvor disse partene er støttet av eller alliert med andre makter., som man kanskje så mer av under den kalde krigen. Om det nå skulle bli det som skjer videre, så er det bekymringsverdig og vil i aller høyeste grad skape en høyere grad av konflikt mellom særlig USA og Kina, sier Norheim-Martinsen til VG.

På spørsmål om hva dette kan ha å si for krigen videre svarer Norheim-Martinsen at det er umulig å si uten å vite akkurat hva slags utstyr det dreier seg om.

For en snau uke siden gikk Mao Ning, talsperson for Kinas utenriksdepartement, ut og ga USAs politikk skylden for krigen i Ukraina.

– Det var USA som utløste Ukraina-krisen og som gir næring til den ved fortsatt å selge tunge angrepsvåpen til Ukraina, noe som bare har forlenget og forsterket konflikten, sa Ning.

Uttalelsen kom som svar på amerikanske anklager om at nettopp kinesiske selskap har tilbudt støtte til Russland. Disse anklagene var ifølge Ning grunnløse.

– Kina kommer ikke til å sitte stille og se på at USA skader de helt legitime rettighetene og interessene til kinesiske selskap, sa hun.

USAs utenriksminister Antony Blinken skulle etter planen besøke Beijing og møte Kinas president Xi Jinping, men avlyste etter at en kinesisk ballong dukket opp over USA. Saken om militært utstyr skal ha vært ett av teamene som skulle diskuteres.