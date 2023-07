Seilte over Atlanteren uten erfaring: − De var gale nok til bli med

Vennene Live, Eline og Hedda hadde lite seilerfaring, men satte kursen over Atlanterhavet for sitt livs opplevelse.

Kortversjonen I august 2022 tok vennene Live Bryde Barlindhaug (21), Eline Skogli Fejerskov (22) og Hedda Bjelland (21) en avgjørelse om å seile rundt verden, til tross for manglende seilerfaring.

Båtreisen varte i ti måneder og inkluderte ruter lang Europa-kysten, over Atlanterhavet til Bermuda og tilbake igjen. Fire andre venner var med på deler av turen og på det meste var de syv personer på turen.

Underveis møtte gruppen på utfordringer som stormer og en motor som sluttet å fungere, men rapporterer også om en enorm følelse av mestring og lærdom.

For å realisere drømmen satte de utdannelsen på vent. Noen endret senere studievalg. Vis mer

De eventyrlystne kvinnene er trygt tilbake på fastlandet i Norge etter ti måneder til sjøs.

I august 2022 kastet gjengen loss og seilte verden rundt – uten tidligere erfaring.

Nå håper de på å inspirere flere unge nordmenn til å gjøre det samme og følge drømmen.

– Mestringsfølelsen og læringen har vært enorm, både når det kommer til seiling og det praktiske, men også når det kommer til samarbeid og det å leve tett på andre, sier Live Bryde Barlindhaug (21), kaptein for turen.

Med et år fra seilelinjen på folkehøgskole bak seg, var hun den best kvalifiserte til rollen som kaptein.

Likevel hadde Barlindhaug aldri før hverken krysset et hav eller seilt så langt, uten andre erfarne om bord.

– Jeg er sykt heldig som har venner som er gale nok til bli med, sier hun.

Flere av vennene ville ta del i eventyret til Live Bryde Barlindhaug. Fra venstre: Cilie Benedicte Sandsmark Evensen (20), Alva Steinvall (23), Eline Skogli Fejerskov (22), Live Bryde Barlindhaug (21), Hedda Bjelland (21).

Drømmen om å seile verden rundt hadde blitt nevnt spøkefullt flere ganger blant vennene. Men da det ble tydelig at Barlindhaug mente alvor, hev de andre seg på uten å tvile.

– Hvis Live skulle, så skulle vi også, skyter barndomsvennene Hedda og Eline inn.

Sammen med vennene Eline Skogli Fejerskov (22) og Hedda Bjelland (21), skulle hun dermed seile bestefars 40 fots båt langs hele Europa-kysten, over Atlanterhavet til Bermuda, og tilbake igjen.

På et drøyt halvår tok de kursene de trengte og sparte opp penger. Hver av dem skal ha brukt litt over 100.000 kroner på eventyret.

Se bildene fra seilturen:

Også fire andre venner hengte seg etter hvert på og var med på deler av reisen.

På det meste var de syv stykker på båtens 12 kvadratmeter. Med flere hoder om bord, skal det også ha blitt lettere å fordele ansvar.

Under seilas måtte det nemlig til enhver tid være noen som var våken.

– De to første ukene sov vi nesten ikke siden vi bare var tre på båten. Det var først når vi gikk over til to timer på og ti av, at man innså hvor tøft det egentlig hadde vært, sier Eline Skogli Fejerskov.

Hun er glad de var flinke til å slippe alle til og lære hverandre opp underveis.

VG møter Live Bryde Barlindhaug og de andre jentene ved Storsand Båthavn i Asker.

Droppet studiene

For å følge drømmen måtte alle sette studiene på vent.

– Det var jo litt skummelt å skulle vente enda et år, men jeg hadde ikke begynt på noe ennå og det gjorde det samtidig kanskje litt lettere å satse fullt, sier Barlindhaug.

For vennene var det litt annerledes. Både Eline og Hedda revurderte studievalget de hadde tatt og droppet etter hvert ut.

– Det var en fin måte å ta et friår på, for å finne ut hva jeg ville gjøre videre, sier Skogli Fejerskov.

Friåret på havet skal likevel ha inneholdt en god dose utfordringer og lærdom det også.

Venninnene er enige om at dette er en opplevelse de aldri vil glemme. Fra venstre: Live Bryde Barlindhaug, Eline Skogli Fejerskov og Hedda Bjelland.

Jentene skal både ha seilt etapper med lyn og torden, og opplevd at motoren ryker midt ute på havet.

– Da kunne vi ikke bruke strøm eller kjøkkenet. De hjemme var superstresset og bekymret, sier Bjelland.

Uten motor brukte de tolv dager, på ruten som maks skulle tatt en uke.

Mobilene hadde de skrudd av for spare all strøm til nødstilfeller, men mens de grillet maten som ennå ikke var blitt ødelagt, unte de seg to sanger på høyttaleren.

– Da innså jeg hvor enkelt man egentlig kan leve og kjente meg skikkelig takknemlig over hvor fint vi hadde det, sier Bjelland.

Se video for omvisning av båten:

Live, Eline og Hedda er alle enige om at det er deilig å være hjemme igjen med god seng, sjampo og en dusj som ikke krever mye forberedelser for å fungere.

Det mener likevel det var verdt å gi opp noe av luksusen i hverdagen.

– Vi har fått oppleve masse kultur, med blant annet karneval og folkefest i Trinidad. Men også generelt møtt helt utrolig mange fine mennesker, fått muligheten til å oppleve verden på en unik måte og motbevise fordommer og bekymringer knyttet til prosjektet, understreker Bjelland.

