OMKOM: En mann i 60-årene er funnet omkommet i Vestfjorden i Nordland. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Mann funnet omkommet i Vestfjorden

Mannen i 60-årene ble funnet omkommet i Vestfjorden i Nordland torsdag morgen, etter at det har pågått leteaksjon siden onsdag kveld.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

Søket etter sjarken som har vært savnet i Vestfjorden i Nordland siden onsdag kveld, er nå avsluttet.

– Det ble gjort et funn klokken 09.15 av en omkommet mann i søkeområdet, sier redningsleder Frode Iversen i Hovedredningssentralen til VG.

Personen ble fløyet til Bodø, og er identifisert som den savnede. Pårørende er varslet.

Hovedredningssentralen har meldt om har variable søkeforhold i natt, men at vinden løyet i morges, og at forholdene ble bedre.

– Fra det ble lyst har det vært gode søkeforhold. Men i går var det veldig dårlig vær i området da meldingen kom, sier redningsleder Alf Hågensen.

Rundt 19.30 mottok kystvakten melding om en båt som hadde problemer, men ikke kunne oppgi posisjon.

To F-16 jagerfly tok av fra Bodø klokken 22.45 onsdag for å delta i søket. De to flyene observerte ved 23-tiden en redningsflåte i området, og til NRK sa vakthavende redningsleder Finn Tore Sortland at de hadde mistanke om at flåten stammet fra sjarken.

Personen ble funnet i nærheten av flåten, opplyser redningsleder.

Det har blitt søkt innenfor øygruppen Helligvær, nordvest av Bodø. Det har vært flere fartøyer involvert, under ledelse av KV Farm. Kystvakten har bidratt med KV Barentshav og KV Bison. Redningsskøyta Odd Fellow III har bidratt fra Bodø, og flere mindre fartøy har søket i området.