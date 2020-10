USIKKER FREMTID: Nå har mange forskere fått nok - og advarer mot at hvalen er sterkt utrydningstruet. På bildet kan du se en finnhval. Foto: BENNY F NIELSEN / POLFOTO

350 forskere i opprør: Frykter hvalene snart dør ut

Forskere og naturvernere i 40 land varsler om at utryddelsesrisikoen for hvaler er «ekte og nært forestående». Samtidig fanger Norge hundrevis av hval hvert år.

«Vi, undertegnede forskere, reiser vår største bekymring om utryddelsesrisikoen til mange arter og populasjoner av hvaler».

Slik starter brevet, signert av over 350 forskere verden over.

Fagpersonene som er med i opprøret, og er spesialister på hvaler, mener at situasjonen nå er kritisk. Hvaler, delfiner og niser står i fare for å dø ut.

– La dette bli det historiske øyeblikket der vi innser at hvalen er i fare, og at det utløser en kraftig bølge med handling for å redde havene våre, sier tidligere hvaltrener for SeaWorld, Mark Simmonds, ifølge BBC. Han ber da regulatorer, forskere, politikere - og befolkningen - om å ta grep.

Oppropet er koordinert av University of Bristol og Humane Society International.

Nordkaperen, den store bardehvalen, er svært truet, mener forskerne. Californianisen kan det være så få som ti igjen av.

Fanget i garn og drept

Den største trusselen mot sjøpattedyrene er at dyrene, ved uhell, blir fanget i fiskeutstyr og garn. Dette dreper anslagsvis 300.000 hvaler, delfiner og niser i året, skriver BBC.

Men hvalen blir også fanget med full viten og vilje. Naturprogramlederen David Attenboroug kritiserte i fjor Island, Japan og Norge for å drive kommersiell hvalfangst.

Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) stanset kommersiell hvalfangst i 1986 fordi hvalen var nær ved bli utryddet. Norge og Island reserverte seg mot forbudet, og siden 1993 er Norge eneste nasjon som fanger vågehval etter kvoter.

I 2019 fanget Norge 429 vågehval.

– Det er sørgelig! Ved å beskytte hvalen har vi klart å redde dette praktfulle dyret fra å bli utryddet. Mange land gikk sammen og bestemte seg for å handle sammen. Det er veldig leit at Norge har gått tilbake på dette, sa Attenborough til VG i fjor.

Flere utfordringer

Det er flere trusler som truer artens eksistens, sier hvalforsker ved Universitetet i Tromsø, Audun Rikardsen, til NRK.

– Båtkollisjon, lydforurensning, habitatsødeleggelser og ikke minst forurensning er trusler vi ser mot bestandene som bekymrer forskere, sier Rikardsen.

Han deler bekymringene om utryddning på globalt nivå, men at situasjonen i våre nærområder er bedre enn andre steder i verden.

– Når vi kommer til Nord-Atlanteren hvor vi er, så er situasjonen faktisk litt annerledes. Her har vi sett at mange av disse artene har økt etter fangststoppen, og faktisk ganske kraftig i bestandene. Det gjelder særlig knølhval, finnhval og for så vidt spekkhogger, sier Rikardsen til NRK.

Følsomme og smarte

Hvalene blir verdsatt som følsomme, intelligente og inspirerende vesener, heter det i opprøret. Forskerne påpeker at «vi skal ikke nekte fremtidige generasjoner muligheten til å oppleve dem».

Sjøpattedyrene er som vaktmestere for helsen til havene våre, minner forskerne om. Disse dyrene har en viktig rolle i økosystemet, som ikke bare er viktig for deres overlevelse, men også vår.

Tidligere studier har vist at hval spiller en svært viktig rolle i havene. En studie fra USA og Canada i 2014, estimerte at alle hvaler som dør, lagrer opp mot 190 000 tonn karbon i året.

