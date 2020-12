GRØNNE FYLKER: EUs risikokart viser nå at ikke bare ett, men fire fylker er grønne etter deres kriterier. Blant dem er Rogaland. Bildet er mars, da folk flest holdt seg innendørs på hjemmekontor, men noen hadde tatt turen til stranda på Jæren. Foto: Carina Johansen, NTB

Fire norske fylker grønne på EUs risikokart – eneste i fastlands-Europa

Etter EUs risikovurderinger denne uken er fire norske fylker de eneste grønne regionene i hele fastlands-Europa.

Oppdatert nå nettopp

Bare Grønland og den finske øygruppen Åland er grønt i tillegg til Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag og Rogaland, viser EUs risikokart som oppdateres hver torsdag.

Trøndelag er grønt på det europeiske risikokartet for andre uken på rad - men sto sist uke altså alene - bare sammen med Grønland og Åland. Oslo og Viken forblir røde områder, mens resten av landet er gult.

Selv om smittetrenden i Norge er synkende, knuste helseminister Bent Høie nordmenns drøm om julefeiring på gamlemåten. I tillegg til at utbrudd skyldes folk som kjenner hverandre godt, men ikke følger smitteråd når de er sammen, pekte han på importsmitte som bakgrunnen for mange utbrudd her til lands.

Men håpet er at sommeren skal bli som før.

For å bestemme fargene på kartet ser EU først på om andel testede er høy nok til å vurdere. Deretter bestemmes fargen av smittetrykket og andelen positive tester. Slik ser det ut nå:

EU har anbefalt Norge å endre reisereglene etter kartet, men norske myndigheter har ikke gjort det og bestemmer reglene selv.

Flere land med sin verste smittedag

Onsdag hadde både Danmark, Litauen og Moldova sine verste smittedager hittil i pandemien hvis man ser på hvor mange nye smittetilfeller som ble registrert, viser VGs oversikt.

I Danmark ble 2558 personer registrert smittet, mens i Litauen ble 3130 personer registrert smittet.

Mandag kunngjorde den danske statsministeren at landet stenger delvis ned igjen. Sverige, som merker at intensivavdelingene i hovedstaden fylles opp, passerte 300.000 smittetilfeller onsdag. 96 personer døde samme dag.

Hvordan bestemmes farge (risiko)? For å kunne bli vurdert, må regionen først oppfylle dette kriteriet: Testrate: Antall tester siste uke må være mer enn 3000 per 100 000 innbyggere Fargene på kartet bestemmes deretter av følgende kriterier: Smittetrykk: Registrert smittet siste 14 dager per 100 000 innbyggere

Andel positive tester: Prosentandelen av positive tester blant alle tester siste uke. Vis mer

les også Her pleies Sveriges sykeste covidpasienter

Ser man på coronarelaterte dødsfall, er både Italia, Frankrike, Storbritannia, Tyskland og Polen blant de ti landene med flest nye dødsfall i verden de siste syv dagene.

Smittetrykket, altså hvor mange som er smittet per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, er størst i Georgia (1491,5), Serbia (1453,6), Kroatia (1163,3), Montenegro (1082,6) og Litauen (1061,8).

Ser man på totalt antall registrerte smittetilfeller de siste 14 dagene, er det Italia (289.275), Tyskland (258.479), Storbritannia (210.673), Ukraina (187.859) og Polen (163.924) som har flest.

Hvordan bestemmes farge (risiko)? For å kunne bli vurdert, må regionen først oppfylle dette kriteriet: Testrate: Antall tester siste uke må være mer enn 3000 per 100 000 innbyggere Fargene på kartet bestemmes deretter av følgende kriterier: Smittetrykk: Registrert smittet siste 14 dager per 100 000 innbyggere

Andel positive tester: Prosentandelen av positive tester blant alle tester siste uke. Vis mer

Rettelse: I første versjon av denne saken sto det at de fire norske fylkene er de eneste grønne regionene i fastlands-Europa, og at Grønland er eneste grønne region i tillegg. Vi har nå lagt inn at også øygruppen Åland i Finland er grønn, og presisert i tittelen at det er i «fastlands-Europa» de norske fylkene skiller seg ut. Rettelsen ble lagt inn 10.12.2020 kl. 13.04.

Publisert: 10.12.20 kl. 11:03 Oppdatert: 10.12.20 kl. 13:05