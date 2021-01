UTBRUDD: Sykehjemsetaten anslår at totalt åtte personer har blitt smittet av den britiske virusvarianten på Smestadhjemmet. Foto: Frode Hansen, VG

Britisk coronavirusvariant påvist på sykehjem i Oslo

Syv av ti coronaprøver som ble analysert fra Smestadhjemmet i januar ga utslag for den britiske virusvarianten.

Publisert:

– Vi ba fredag om at prøver fra Smestadhjemmet skulle analyseres for den engelske mutasjonen. Den dagen ble vi ble kjent med at en covid-19 syk medarbeider har en direkte link inn mot utbruddet som pågår i Nordre Follo, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten i en pressemelding.

Resultatene som kom i dag, viser at syv av ti innsendte prøver fra sykehjemmet inneholdt den britiske coronavirusmutasjonen, som også er avdekket hos minst 65 personer i Nordre Follo kommune.

Sykehjemsetaten anslår likevel at det totalt er åtte personer med tilknytning til Smestadhjemmet som er smittet med den britiske virusvarianten, ettersom de smittede hører til samme avdeling.

Tirsdag formiddag ble det kjent at det finnes minst 19 tilfeller av det muterte viruset i Oslo, men disse har tidligere ikke blitt knyttet opp mot utbruddet i Nordre Follo.

Venter flere prøvesvar

25 kommuner er nå nedstengt som følge av utbruddet i Nordre Follo, og Oslo kommune er blant dem som har ventet og fortsatt venter på flere analysesvar på sine positive coronaprøver.

– I begynnelsen av januar så vi eksempler på at smitten spredte seg raskere inne på sykehjemmene enn tidligere i pandemien. Vi har derfor siden årsskiftet tatt høyde for at vi kan ha fått covid-19 mutasjonen inn på våre sykehjem, sier Jagmann.

Resultatene av prøvene Sykehjemsetaten så langt har sendt til analyse, er at det ikke påvist mutasjon på Uranienborghjemmet eller Solvang helsehus.

Helseetaten mangler nå svar på analyser fra fem sykehjem.

