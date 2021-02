UTBRUDD: Ulvik kommune har fått bekreftet utbrudd av den muterte virusvarianten B117. Foto: Marit Hommedal, NTB

Hardangerkommuner skal i møte etter utbruddet i Ulvik

Ulvik kommune oppdaget tirsdag at flere innbyggere er smittet med coronamutasjonen B117. Onsdag kveld skal ordføreren i et møte sammen med nabokommunene, FHI og statsforvalteren for å avklare om flere tiltak er nødvendig.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ulvik kommune i Vestland fylke har et pågående utbrudd av coronaviruset. Det har vist seg at flere av tilfellene i utbruddet er den mer smittsomme virusvarianten som først ble oppdaget i Storbritannia.

28 coronatilfeller er knyttet til utbruddet i kommunen, og fem av disse er den B117, altså den coronamutasjonen som først ble oppdaget i Storbritannia.

Det er ventet flere prøvesvar i løpet av onsdag kveld, sier ordfører Hans Petter Thorbjørnsen (Ap) til VG.

Fem av ti positive prøver, som er sendt fra Ulvik kommune til sekvensering på Haukeland sykehus, viser seg å være den britiske varianten, bekreftet Thorbjørnsen til VG tirsdag.

Som følge av utbruddet har kommunen satt omtrent 20 prosent av innbyggerne i karantene, og innført besøksforbud frem til 7. februar.

– Det er omtrent 200 personer i karantene nå, det er det mest nøyaktige svaret jeg kan gi, sier ordfører Thorbjørnsen til VG onsdag.

KART: Ulvik grenser til seks kommuner, som alle er i møte sammen med FHI og statsforvalteren onsdag kveld.

Nabokommunene i diskusjon

Ulvik kommune er blitt episenteret av mutasjonsutbruddet i Hardanger. De smittede er knyttet til barnehage og skole, og skal ha hatt nærkontakter utenfor kommunen.

Flere nabokommuner er derfor knyttet til utbruddet og følger situasjonen tett.

Onsdag kveld klokken 19:30 skal representanter fra Ulvik kommune og de seks nabokommunene i møte sammen med FHI (Folkehelseinstituttet) og statsforvalteren.

– Det vil være møter nå for å se an situasjonen og se om det er noe felles her, sier ordføreren i Ulvik onsdag kveld.

– Vi vil se om situasjonen om den breier seg ut, og se om det er noen tiltak nabokommunene også bør innføre, legger han til.

Ordføreren i nabokommunen Ullensvang, Roald Aga Haug, sier til VG at de vurderer felles tiltak.

– Vi skal utveksle info, diskutere tiltak og eventuelt innføre felles tiltak, sier Haug før møtet onsdag.

Han vil ikke gå inn på hvilke tiltak felles tiltak de skal innføre. Ulvik kommune har strengere tiltak enn nabokommunene foreløpig.

Dette er coronatiltakene i Ulvik nå:

Coronatiltakene i Ulvik Det er ikke tillatt med besøk i eget hjem.

Bare matbutikker kan holde åpent, og det skal være begrenset tall kunder i butikken. Matbutikker må sørge for at det ikke er flere til stede i lokalet enn at det kan holdes to meters avstand. Tillatt tall kunder i lokalet skal regnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig være vakthold som sørger for at kravet blir fulgt.

Serverings- og skjenkesteder skal holde stengt. Take away er tillatt.

Det er ikke tillatt med besøk på omsorgstunet. Det blir gjort unntak ved terminal sykdom. Bruk av munnbind er et krav ved 1-1-kontakt. Direkte utvendig inngang til terminal beboer skal bli benyttet ved slikt besøk.

Besøksrestriksjoner på omsorgstunet blir vedtatt og endret av kommunal kriseledelse.

Ventekarantene for husstandsmedlemmer til barn og voksne som er i karantene og som skal bli testet. Vis mer

ORDFØRER: Hans Petter Thorbjørnsen (Ap) i Ulvik kommune. Foto: MARITA AAREKOL, BERGENS TIDENDE

Regner med at alle tilfellene er mutasjonen

Thorbjørnsen sier de kun har fått svar på noen tester i dag, som var negative. Han forteller at det kan bli bekreftet flere positive prøver i løpet av kvelden.

Ordføreren sier de regner med at alle nye tilfeller er mutasjonstilfeller.

– Kommuneoverlegen og Haukeland sykehus regner med at alle er smittet av det muterte viruset, sier ordfører Thorbjørnsen til VG onsdag kveld.

Kommunen venter ennå svar på flere prøver, og kommer nok til å analysere de fleste. Onsdag kveld er det bekreftet fem tilfeller av B117.

– Jeg blir ikke forundret om det kommer flere positive tilfeller når du ser omfanget av nye tilfeller tirsdag og omfanget av testingen, sier Thorbjørnsen.

Flere kommuner har fått påvist mutert virus siden det først kom til Norge i desember – se oversikten her:

Tester omtrent 80 personer hver dag

Ordføreren har tidligere opplyst til VG at kommunen har testet om lag 80 personer hver dag etter at mutantutbruddet i kommunen ble kjent.

Det bor 1067 innbyggere i kommunen, ifølge SSB. Over 200 av disse satt i karantene i forkant av smittetilfellene påvist tirsdag.