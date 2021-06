MASSEGRAVER: Brasil har nå passert en halv million døde av corona, og smitten øker stadig. Dette bilde viser mange mennesker som hadde møtt frem til en begravelse i massegraver i Manaus i Brasil tidligere i juni i år. Foto: MICHAEL DANTAS / AFP

41 land i verden har stigende smittetrend

Kun tre av dem ligger i Europa.

Publisert: Nå nettopp

I tillegg til flere land i Afrika sliter blant andre Brasil, Storbritannia og Russland med økende smitte. Se hvilke land som er på smittetoppen i hver verdensdel, ifølge VGs talloversikt.

Europa

Stigende smittetrend: Russland, Storbritannia og Monaco hadde stigende trend mandag kveld klokken 20.

Høyest smittetrykk: Georgia, Storbritannia, Spania, Russland og Portugal er landene som har registrert flest smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager.

Til tross for at Russland var en av de første landene i verden til å godkjenne en coronavaksine, er kun 10,4 prosent av befolkningen fullvaksinert. Dette skyldes, ifølge New York Times en stor skepsis til vaksinene blant befolkningen.

I tillegg forteller en virolog til avisen at landet har hatt høy-spredning av delta-varianten, som først ble oppdaget i India.

Her kan du se hvilke land i verden som har høyest smittetrykk:

Også Storbritannia har en stigende smittetrend. Storbritannia står også på listen over land med økende smittetall. I likhet med Russland har landet en høy økning av delta-varianten av viruset, spesielt blant de yngre innbyggerne.

Mange av dem er til nå ikke vaksinert, men er de neste i vaksinekøen, skriver BBC. På grunn av den store forekomsten av delta-viruset, har regjeringen innført krav om karantenehotell for reisende derfra.

Afrika

Mens de fleste europeiske landene har hatt en jevn tildeling av vaksinedoser, er Afrika er den verdensdelen med færrest vaksinerte.

2,3 prosent av befolkningen er har fått første dose og 0,9 prosent av befolkningen er fullvaksinert:

I disse 41 landene hadde økende trend mandag ettermiddag/kveld Brasil, Russland, Storbritannia, Indonesia, Sør-Afrika, Irak, Bangladesh, Panama, Tunisia, Kuwait, Honduras, Oman, Kenya, Cuba, Myanmar, Zambia, Kirgisistan, Usbekistan, Mongolia, El Salvador, Namibia, Mosambik, Uganda, Botswana, Elfenbenskysten, Senegal, Zimbabwe, Kongo (Kinshasa), Rwanda, Syria, Seychellene, Vietnam, Eritrea, Sierra Leone, Liberia, Monaco, Fiji, Bhutan, Mauritius, Saint Kitts and Nevis og Brunei.

Vis mer

Flere av landene mangler også kvalifisert helsepersonell til å sette vaksinen. Noe som fører til at vaksinedoser går ut på dato før de rekker å bli satt, ifølge OCHA, FNs kontor for koordinering av hjelp i humanitære saker.

Økende smittetrend: Rwanda, Sierra Leone, Zimbabwe, Liberia, Zambia, Mosambik, Namibia, Sør-Afrika, Kenya, Elfenbenskysten, Botswana, Seychellene, Kongo (Kinshasa), Uganda, Senegal, Eritrea, Tunisia.

Høyest smittetrykk: Seychellene, Namibia, Botswana, Tunisia og Sør-Afrika er landene som har registrert flest smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager.

Sør-Amerika

Brasil er et land som lenge har slitt med høyt smittetrykk og overbelastede sykehus. Til tross for dette har ikke regjeringen innført nasjonale nedstengning og sosiale distanseringsregler, skriver Forbes. Misnøyen mot president Jair Bolsonaro har vokst i takt med antall coronarelaterte dødsfall i landet.

Økende smittetrend: Brasil

Høyest smittetrykk: Uruguay, Colombia, Argentina, Surinam, Chile og Brasil er landene som har registrert flest smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager.

Asia

Økende smittetrend: Brunei, Mauritius, Myanmar, Bangladesh, Indonesia, Mongolia, Kirgisistan, Oman, Vietnam, Syria, Usbekistan, Bhutan, Irak, Kuwait

Høyest smittetrykk: Mongolia, Maldivene, Bahrain, Kuwait og Oman er landene som har registrert flest smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager.

Flere land i Asia har nettopp hatt sin verste smittedag:

Indonesia har også hatt en stor økning de siste to ukene. Noe av årsaken kan være at mange har dratt fra storbyene og til hjembyene sine i forbindelse med Idul Fitri-feiring forrige måned. Selv om de nasjonale myndighetene hadde forbudt reising i forbindelse med feiringen trosset mange forbudet, skriver Channel New Asia.

Nord-Amerika

Økende smittetrend: Saint Kitts and Nevis, El Salvador, Honduras, Cuba, Panama.

Høyest smittetrykk: Saint Kitts and Nevis, Costa Rica, Trinidad og Tobago og Panama er landene som har registrert flest smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager.

Oseania

I Australia og New Zealand er det svært lite smitte. Fiji har en økende smittetrend – som det eneste landet i verdensdelen – og har også det høyeste smittetrykket.

Tallene i denne saken er hentet ut mandag ettermiddag og kveld. For mer tall og statistikk om smitten i verden, sjekk VGs talloversikt.