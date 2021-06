SØKNADSBILDE: Dette bildet sendte Ronja Jakobsson (24) med i jobbsøknaden til et renholdsfirma. Foto: Privat

Ronja (24) fikk ikke jobbintervju på grunn av leppene sine

Da svenske Ronja Jakobsson søkte jobb hos et renholdsfirma, fikk hun beskjed om at de ikke ansetter noen med «kunstig oppblåste lepper». – Det der er ikke ditt ekte utseende, og det vet du.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

– Det er helt sykt at noen kommenterer utseende ens på den måten. Spesielt med tanke på at fillers er veldig vanlig nå for tiden, sier Ronja Jakobsson til Aftonbladet.

Den svenske 24-åringen skulle ut på arbeidsmarkedet igjen etter å ha vært i mammapermisjon, og søkte på en stilling i et renholdsfirma ved hjemstedet sitt Örebro i Sverige.

Jakobsson sendte inn CV, et personlig brev og et bilde av seg selv. Så kom det et uventet svar tilbake fra firmaet.

I mailen Aftonbladet har fått se, som VG også har fått tilgang til, skriver firmaets eier følgende tilbake til Jakobsson:

«Rent erfaringsmessig har vi bestemt oss for å ikke ansette noen med kunstig oppblåste lepper. Erfaringen er at en slik person ikke tar jobben på alvor, ingen arbeidsmoral. Dessuten er det bare leppene man ser, blir useriøst da det blir hardt å ta inn helhetsbildet når noen hele tiden presser frem leppene.»

– Jeg er i sjokk. Bildet jeg sendte med er et helt vanlig bilde. Det er ikke noe upassende, det er bare et helt vanlig bilde. Jeg ser helt normal ut, sier Jakobsson til Aftonbladet.

Både Jakobsson og den svenske avisen har forsøkt å komme i kontakt med foretaket, uten hell.

24-åringen sier til Aftonbladet at hun har brukt det samme bildet i jobbsøknader i rundt et år, og at hun aldri tidligere har opplevd at noen har reagert på det.

Jakobsson prøvde først å ringe firmaet etter at hun hadde mottatt mailen, og skrev deretter en mail tilbake der hun sa at måten de hadde uttrykt seg på ikke var greit. Hun skrev også at hun kom til å anmelde det.

Da fikk hun svar tilbake fra firmaet:

«Gjør det! Det er ikke ditt ekte utseende, og det vet du. Jeg må lytte til mine kunder og deres ønsker, det har jeg gjort i alle år og kommer til å fortsette å gjøre det.»

– Først var jeg bare sjokkert over svaret deres. Men nå kjenner jeg at jeg begynner å føle meg dårlig, og er redd for å lete etter flere jobber.