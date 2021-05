FORSTÅR BEHOVET FOR INFORMASJON: Overlege i FHI, Sara Watle, har registrert skepsisen om dose to blant helsepersonell, men mener at det handler om at de trenger mer informasjon. Det er ikke rapportert om risiko ved å kombinere to forskjellige vaksiner, oppgir FHI. Foto: Lise Åserud, NTB

Helsepersonell sier nei til andre dose: Bekymret for bivirkninger

Flere helsearbeidere som har fått AstraZeneca som første dose, sier nei til den siste dosen – som er Pfizer eller Moderna. De er bekymret for bivirkninger og å blande vaksiner. Andre dose er viktig, sier FHI.

I Sandnes er kommunens vaksineansvarlig oppgitt etter at 30 til 40 helsearbeidere har avslått tilbudet om dose to, skriver Sykepleien.

I Stavanger har 33 ikke latt seg vaksinere med dose to så langt. Selv om dette er et lite antall av alle de som har fått vaksinetilbudet, er det viktig «så mange som overhodet mulig tar begge dosene», sier helsedirektøren i kommunen til VG.

Fredrikstad kommune oppgir til VG at de har registrert at 30 helsepersonell ikke vil ha det siste stikket.

Gjøvik registrerer at mellom 20 og 30 personer sagt nei til dose to, ifølge Oppland Arbeiderblad.

VG har vært i kontakt med en rekke kommuner som oppgir at det er flere helsepersonell – selv om det ikke er så mange – som avslår tilbudet om dose to.

Årsaken er gjerne at de ble dårlige av den første vaksinedosen, eller at de er skeptiske til å blande vaksiner.

– Det har vært en uro for kryssvaksinering, siden man ikke har visst så mye om det. Sykepleiere har stilt spørsmål ved det å kombinere vaksiner, sier leder av Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, til VG.

Hun fortsetter:

– Det skal være frivillig å ta vaksine, men som helsearbeidere har vi et særlig ansvar for å sørge for at vi ikke smitter pasienter.

SYKEPLEIERFORBUNDET: Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Fullvaksinering gir best beskyttelse

Når du får den andre dosen med vaksine, reduseres risikoen ytterligere for at du kan smitte andre. Fullvaksinering gir den beste beskyttelsen, oppgir Legemiddelverket til VG.

Det er rundt 135.000 personer som fikk den første dosen med AstraZeneca i Norge, og 90 prosent av dem er helsepersonell.

Så ble AstraZeneca-vaksinen skrotet, etter tilfeller av alvorlige bivirkninger.

Da rådet FHI de AstraZeneca-vaksinerte til å ta andre dose med Pfizer eller Moderna.

Det har vært skepsis knyttet til dette:

Nesten én av ti sykepleiere vaksinert med AstraZeneca ønsket ikke flere doser, uansett hvilken vaksine, viste en undersøkelse av Sykepleien i april. 24 prosent var usikre på hva de ønsket.

«Føler meg som ei prøvedukke for AstraZeneca-vaksinen», oppgir en sykepleier i undersøkelsen. «Nå som AstraZeneca er stoppet, føler jeg og kollegaer stor usikkerhet rundt om det hadde vært trygt med andre dose», sier en annen.

Foto: Javad Parsa

– Trodde alle var glad for tilbudet

I Sandnes ble vaksineansvarlig og helsesykepleier Irene Asheim Ivesdal overrasket og oppgitt over at noen takker nei:

– Vi trodde alle helsepersonell var glad for å få tilbudet. I forrige uke opplevde vi at ni innkalte ikke møtte opp til vaksineringen. Cirka 15 andre ringte inn og sa at de ikke ønsket dose to, sier Ivesdal til Sykepleien.

I Gjøvik kommune oppgir vaksinekoordinator Anita Wisth at noen har vært skeptiske, selv om det ikke er noe stort antall.

– De har vært bekymret for bivirkninger generelt, og det har vært uro for kombinasjonen med to ulike vaksiner. Noen mener det er for lite utprøvd, sier Wist til VG.

– Viktig at så mange som overhodet mulig tar begge dosene

Stavanger kommune har registrert at av 1812 personer som har fått tilbud om dose to, har 33 sagt nei.

– Den beste og mest varige beskyttelsen får man etter to doser, sier direktør for helse og velferd i Stavanger, Eli Karin Fosse.

– Samtidig er den frivillig, og vi må akseptere og ha forståelse for at noen ønsker å reservere seg. At 33 av over 1800 har sagt nei er jo egentlig et svært lavt antall, sier Fosse.

– Har du noe inntrykk av hvorfor noen helsepersonell sier nei?

– Jeg antar at det handler om skepsis til å blande vaksiner, selv om forsikringen fra medisinsk hold er at det er helt trygt.

ANBEFALER ANDRE DOSE: Direktør helse og velferd i Stavanger, Eli Karin Fosse.

Oslo: Antagelig ikke et stort problem

Bergen også registrert at noen sier nei til andredosen.

– Vi har opplevd at noen har vegret seg, men vi har ikke en oversikt over hvor mange dette gjelder foreløpig, sier prosjektleder for vaksinasjon i Bergen, Elisabeth Engelsen, til VG.

Kristiansand kommune opplevde skepsis den første tiden da andre stikk ble satt:

– Og flere som ikke godtok timen de hadde fått de første dagene. Vi gikk da ut med informasjon og i etterkant så er det vår oppfatning at det er svært få som har takket nei, sier prosjektleder for vaksinasjonssenteret i Kristiansand, Elisabeth Engemyr, til VG.

Drammen kommune har erfart at flere har avlyst andre time, men de må ikke oppgi grunn.

– Mange avlyser pga. tidligere gjennomgått covid, og dermed at de kun skal ha en dose, sier vaksinekoordinator i Drammen, Kristina Vejlgaard.

Tromsø har ikke en fullstendig oversikt, men et av de store sykehjemmene i kommunen anslår at under ti prosent har sagt nei til andre dose.

– Erfaringen hos er at de aller fleste er glade fordi de nå får Pfizer-vaksinen og ikke AstraZeneca. Det er noen få personer som har ikke ønsket å blande vaksinene, sier Kamilla Sofie Thorsteinsen, Koordinator for koronavaksinering i Tromsø.

Oslo kommune oppgir til VG at de ikke har tall på hvor mange som sier nei til andre dose. Kommunen har ikke hørt fra bydelen at dette er noe stort problem.

Få er vaksinert i denne gruppen per nå, oppgir Trondheim kommune til VG. At helsepersonell ikke vil ta den siste dosen har ikke vært noe tema så langt.

Trenger mer informasjon

Det er per nå ingen nasjonal oversikt over hvor mange helsearbeidere som ikke tar andre dose, oppgir Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

– Vi vet at noen har vært skeptiske til å få dose to med en annen vaksine, men for mange har vi inntrykk av at den skepsisen handler om at de har ønsket mer informasjon, sier overlege i FHI, Sara Viksmoen Watle til VG.

OVERLEGE I FHI: Sara Viksmoen Watle. Foto: Lise Åserud, NTB

Hun fortsetter:

– Vi har stor forståelse for behovet for god informasjon om vaksinene for å kunne ta et informert valg.

At informasjon er vesentlig er også Sykepleierforbundets inntrykk.

– Det har vært nok uro til at det var helt nødvendig med god informasjon om vaksinekombinasjon, sier leder av Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.

Etter at FHI 12. mai hadde et webinar for dem som har tatt første dose AstraZeneca, har det roet seg, sier Larsen:

– Etter dette har vi fått svært få henvendelser.

Ikke rapportert om risiko

I et notat til de som har fått første dose av AstraZeneca skriver FHI at de tidligere har skrevet at de ikke anbefaler å kombinere ulike vaksinetyper.

Nå vil likevel det «være den beste løsningen i denne situasjonen», skriver FHI.

– Det er en liten andel som ikke responderer godt på den første dosen med AstraZeneca-vaksine og vi vet ikke på forhånd hvem disse personene er. Andre dose er viktig for å beskytte disse personene, i tillegg til å sikre en enda bedre og mer langvarig beskyttelse hos alle, sier FHI-overlege Watle.

Det er flere årsaker til at FHI anbefaler tilbud om vaksine-kombinasjon:

Det pågår studier i mange land anbefaler mRNA-vaksiner (som Pfizer og Moderna) som dose to. Disse studiene er ikke avsluttet, men det er ikke rapportert om risiko ved å kombinere to forskjellige vaksiner.

Det er ikke sett andre bivirkninger enn de som er rapportert etter bruk av to doser av samme vaksine.

Erfaringsmessig fra andre vaksiner går det fint å kombinere forskjellige typer vaksiner for samme sykdom.

Det har ikke blitt avdekket nye eller tidligere ukjente bivirkninger hos dem som får vaksine med en kombinasjon av AstraZeneca og BioNTech/Pfizer, viste en studie publisert i Lancet tidligere i mai.

Alle Norges corona-vaksiner gir beskyttelse rettet mot den samme delen av viruset (spike-proteinet).

Overlege Watle forklarer at kroppen har lært seg å kjenne igjen spike-proteinet etter første dose med AstraZeneca-vaksinen:

– Når du så får en andre dose med en mRNA-vaksine så vil immunforsvaret kjenne igjen spike-proteinet og forsterke beskyttelsen du fikk etter den første dosen.

AstraZeneca-vaksinen har i sjeldne tilfeller vist å gi alvorlige bivirkninger i form av blodpropper i kombinasjon med lavt antall blodplater.

Dette sykdomsbildet er ikke sett i sammenheng med mRNA-vaksiner som Pfizer og Moderna, understreker FHI.

FAGDIREKTØR: Lege Steinar Madsen i Legemiddelverket. Foto: Kyrre Lien

Legemiddelverket: – Ser ut til å fungere bra

Steinar Madsen, fagdirektør i Legemiddelverket, sier til VG at det er generelt er viktig at helsepersonell er godt beskyttet.

– Både av hensyn til seg selv og pasientene. Og det finnes etter hvert økende kunnskap om at det å kombinere vaksiner ser ut til å fungere bra, sier Madsen.