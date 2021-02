HARDT UT: NTL-hovedtillitsvalgt ved FHI, Marc Gayorfar, mener at beredskapen i Norge er for dårlig til å ha tilstrekkelig kontroll på smittespredningen. Foto: FHI

FHI-tillitsvalgt: − Klarer ikke å holde styr på muterte varianter

Tiltakene i Norge kunne vært mer moderate eller mindre langvarige dersom man hadde hatt bedre beredskap for å kontrollere smittespredningen, mener hovedtillitsvalgt ved FHI, Marc Gayorfar.

Av Oline Birgitte Nave

Publisert: Nå nettopp

I forrige uke steg smittetallene for første gang siden begynnelsen av januar, og muterte virusvarianter fortsetter å få større fotfeste, ifølge FHIs siste ukesrapport.

– I Norge klarer vi ikke å detektere muterte virus godt nok, fordi at vi ikke sekvenserer nok, sier hovedtillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag (NTL) ved Folkehelseinstituttet, Marc Gayorfar til VG.

Sekvensering betyr enkelt forklart at man gjør en analyse av viruset som blir brukt til å påvise de mer smittsomme virusvariantene.

FHI anslår at den engelske virusvarianten står for rundt 20 til 30 prosent av smittetilfeller i Norge nå, og at varianten vil utgjøre halvparten av alle tilfeller om kort tid.

– Dette er basert på et grovt overslag av sekvenserte overvåkningsprøver, innsendt til FHI, som ikke er merket som utbruddsprøver eller importtilfeller, skriver FHI i rapporten.

– Ikke bra nok

– Økningen er et tegn på at dette ikke er bra nok. Selv om smitten ellers i landet er stabil og tilsynelatende under kontroll, klarer man ikke å holde styr på de muterte variantene, sier Gayorfar.

Ifølge Gayorfar er andelen av muterte varianter blant faktisk sekvenserte prøver mye høyere, for de stammer fra utbruddsgrupper der forekomst av mutantene er mer sannsynlig.

– Kun fra uke 6 til uke 7 har det vært 98 positive prøver av den engelske varianten. I sum har det vært rundt 40 prosent av alle sekvenserte prøver i februar av den engelske varianten, sier han.

– Man sekvenserer primært der det er utbrudd, og veldig lite fra øvrige prøver. Hvis strategien er å slå ned utbrudd der de dukker opp, vil det åpenbart ikke fungere for mutantene, for vi klarer ikke å se hvor alle mutanter dukker opp før det er for sent, og den engelske varianten smitter lettere.

Ifølge VGs oversikt er den nasjonale smittetrenden nå stigende, for første gang siden midten av januar.

– Har ikke nok ressurser

Etter at det ble påvist utbrudd av den britiske mutasjonen i Nordre Follo i januar, har FHI jobbet for å øke kapasiteten for sekvensering, blant annet med hjelp av universitets- og sykehusmiljøer.

FHIs mål er å sekvensere 25 prosent av de positive prøvene i februar, opplyste FHI-direktør Camilla Stoltenberg under onsdagens pressekonferanse.

Siden 1. januar har FHIs referanselaboratorium mottatt 19 prosent av alle positive prøver. Av disse har man sekvensert 13,3 prosent – totalt 2471 prøver, ifølge ukesrapporten.

Til sammenligning har Danmark sekvensert rundt 50 prosent av positive prøver siden desember.

– Vi har ikke nok ressurser, selv med de avtalene som vi har inngått. Vi er ikke i nærheten av å være der vi burde, og det handler om dårlig beredskap, sier han.

Gayorfar mener at begrenset analysekapasitet i Norge kan øke risikoen for ukontrollert smittespredning av mutantene, og dermed føre til strengere og mer langvarige tiltak enn nødvendig.

– Tiltakene er strenge og folk er lei. Det som er alle lands hodebry nå, er at den engelske varianten ser ut til å spre seg, selv med dagens strenge tiltak.

Gayorfar bestrider ikke at tiltak er nødvendig, men at bedre beredskap kunne gjort konsekvensene for befolkningen mindre. Årsaken er ifølge den tillitsvalgte kutt i helsevesen og helseforvaltning de siste årene.

– I dag er vi i en situasjon hvor vaksineringen går saktere enn FHIs nøkterne scenario. Det er i tillegg knyttet usikkerhet til mutantene, hvor både manglende sekvensering, samt ikke gode nok tiltak og kontrollsystemer knyttet til importsmitte skaper problemer. Veien ut av pandemien kan dermed bli lang, sier han, og peker på hvordan Danmark håndterer de nye virusvariantene.

– Danmark investerer 100 milliarder på massetesting, og åpner samfunnet mer, som skoler og videregående, som fører til mindre belastning for de unges psykiske helse. Smittetallene der har gått kraftig ned i løpet av de siste månedene, selv om mer testing vil som regel medføre å fange opp flere positive.

– Er det mer penger eller bemanning som må til, mener du?

– Begge deler. Spørsmålet er hvor mye man kan bemanne opp i løpet av kort tid, når krisen først inntreffer og man ikke er forberedt godt nok? Selv om pengene kommer, er det ikke bare å knipse og få alle ressursene man vil, sier han.

– Man må ha riktig kompetanse, som ikke alltid er lett å bygge opp. FHI har brukt alle ressursene de kan til sekvensering, og vi har også inngått samarbeidsavtaler med andre aktører, men likevel er vi ikke i nærheten av å klare det Danmark klarer å sekvensere.

Ønsker å undersøke alle prøver

Direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, sier at FHI vil høyere opp når det kommer til andelen sekvenserte prøver, men mener ikke at de ligger dårlig an.

– Hovedtillitsvalgt i FHI, Marc Gayorfar, mener at den økende andelen muterte virus viser at man sekvenserer for lite, og at man derfor ikke har god nok kontroll på de muterte virusvariantene. Sekvenseres det nok?

– Vi ønsker å sekvensere og undersøke alle prøver med tanke på om de har kjente virusvarianter som er mer smittsomme, det vil gjøres med PCR-testing i laboratorier. Der er planen at vi ganske raskt skal komme opp på et nivå der alle prøver som er positive blir testet for varianter, sier Stoltenberg.

Direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg. Foto: Martin Solhaug Standal/NTB

– Og så har vi skalert opp gensekvenseringen betydelig, så vi ligger fortsatt ekstremt godt an hvis du sammenligner med andre land bortsett fra Danmark, England og Island. Og så mener jeg at vi for så vidt begynner å få en god oversikt. Dessuten er vi nødt til å hele tiden ta høyde for at det er både kjente virusvarianter der ute, men også at det dukker opp stadig nye.

– Kunne tiltakene vært mer moderate eller vart i en kortere periode om man hadde hatt mer ressurser til å spore smittespredningen?

– Det synes jeg er litt vanskelig å svare på. Vi ser at veldig mange land har reagert med veldig strenge tiltak, strengere enn vi har hatt, når de har sett en økning i nye virusvarianter, og det gjelder også Danmark og England. Så jeg tror ikke det, men jeg skal ikke være skråsikker.

Høie: Mener kapasiteten er god nok

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier at FHI hadde god nok kapasitet da pandemien rammet landet.

– Hovedtillitsvalgt ved FHI, Marc Gayorfar, mener at kutt i helsevesen og helseforvaltning de senere årene har gjort beredskapen for dårlig når det kommer til å ha kontroll på smittespredningen, blant annet når det kommer til kapasiteten for sekvensering av prøver. Er beredskapen god nok når det kommer til overvåking av smittesituasjonen?

– Ja, og det har jo også FHI bekreftet at den kapasiteten som de bygde opp, den bygde de opp før denne pandemien, sier han.

– Så mener nok FHI at de kunne bygget opp kapasiteten enda lenger før, altså før 2020 eller 2019 da når dette var på plass. Men når denne pandemien rammet landet så hadde FHI god kapasitet på dette området – bedre kapasitet enn de fleste andre land har. Så ser vi også at mobiliseringen ikke minst av kapasiteten som og regjeringen har finansiert, nemlig oppbygging av kapasiteten i sykehusene, har vært avgjørende for å skalere dette ytterligere.