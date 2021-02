IKKE VAKSINE: Helse Bergen har 250 ambulansearbeidere.Kun to prosent er vaksinert. Foto: Harald Vikøyr

Bare to prosent av ambulansearbeidere i Bergen er vaksinert

Helse Bergen, som står midt i et stort utbrudd av mutert coronavirus, har bare vaksinert to prosent av 250 ambulansearbeiderne. Alle de fast ansatte ambulansekollegaene ved Sykehuset Østfold er vaksinert.

Publisert: Nå nettopp

De to sykehusene ligger i hver sin ende av vaksinasjonstopp - og bunn på landsbasis.

– Det stemmer at vi har valgt å prioritere andre grupper. Helse Bergen har vurdert hvilke grupper som er helt vesentlige for å opprettholde forsvarlig drift og hvilke som er mest sårbare for nedstenging. Vi har en del sårbare funksjoner som svært få kan fylle hvis det oppstår en smittesituasjon. Ambulansetjenesten er blant annet geografisk spredt i byen og ikke spesielt sårbar, sier Øyvind Østerås, avdelingssjef ved Akuttmedisinsk avdeling i Helse Bergen.

Fra klokken 18 søndag gikk Bergen og 12 kommuner i Bergens-området, inn i en tilnærmet nedstenging etter et stort utbrudd av muterte virus.

– I Bergen har vi utbrudd av den britiske mutasjonen, og den sørafrikanske mutasjonen. Begge utbruddene regnes som uoversiktlige. Vi er spesielt bekymret for den sørafrikanske, sa byrådsleder Roger Valhammar (Ap) på en pressekonferanse søndag.

Prioriterer sårbare tjenester

Det innføres et ringsystem for Bergens-området, tilsvarende det som ble opprettet da Nordre Follo fikk et stort utbrudd av mutert britisk virus. I Bergen er det spesielt det sør-afrikanske viruset som bekymrer. Situasjonen blir beskrevet som mer uoversiktelig enn i Nordre Follo for drøyt to uker siden.

Øyvind Østerås ved Akuttmedisinsk avdeling vil prioritere ambulansetjenesten når de får en ny tildeling av vaksiner.

– Vi har sårbare tjenester som vi har prioritert. Blant annet er luftambulansekoordinatorene , innsatsledere helse og legene på luftambulansene. Vårt sykehuset er stort. Vi er brannskadeavdeling for hele landet og regionalt senter for hjertekirurgi for Vestlandet. Disse gruppene må prioriteres. I ambulansetjenesten må vi tenke smittevern i det daglige. De er helt fremme i første linje, vet ikke noe om pasientene de henter og kommer tett på pårørende. denne gruppen blir prioritert høyere når vi får nye vaksinetildelinger, sier Østerås.

Østfold: Alle faste er vaksinert

Ved Sykehuset Østfold er alle fast ansatte i ambulansetjenesten vaksinert.

– Alle fast ansatte i ambulansetjenesten skal ha fått tilbud om vaksine i første pulje. Vi jobber nå for at vikarer, lærlinger og andre tilknyttet tjenesten prioriteres nå i andre runde, sier Marius Bjørndalen, tillitsvalgt for Fagforbundet.

VAKSINERT: Marius Bjørndalen er foretakstillitsvalgt ved Sykehuset Østfold og styremedlem i Fagforbundet Viken. Foto: Gisle Oddstad

– Ambulansepersonellet står i uavklarte og krevende situasjoner på utsiden av sykehusene hvor det ofte må handles raskt og ikke alltid er tid eller mulighet for å avklare smitterisiko eller mulige symptomer. Det fremstår derfor for meg som helt selvfølgelig at de må prioriteres, slik at vi ivaretar sikkerheten både til de ansatte og pasientene, sier Bjørndalen.

Hans kollega i Helse Bergen, Dag Arne Farestveit, sier at ambulansetjenesten i Helse Bergen foreløpig har håndtert få coronapasienter og derfor har akseptert vaksinefordelingen.

– Gruppene som har jobbet mest med coronapasienter er prioritert. Det kan bli anderledes for vår gruppe med det muterte viruset som sprer seg fort, sier Farestveit. Det er rundt 250 ansatte i ambulansetjenesten i Helse Bergen.

