TEST: Folk tester seg ved Asker og Bærum legevakt. 536 personer testet seg i Bærum kommune mandag, opplyser kommunen.

Smitterekord i Bærum: − Det er skremmende

Tirsdag er det registrert 68 nye smittetilfeller i Bærum kommune, som er smitterekord. Det høye tallet knyttes til utbrudd i barnehage og videregående skole, sier kommuneoverlegen.

Kommunen opplyser at 536 personer testet seg mandag, ikke mange flere enn i påskeuken.

Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen i Bærum kommune sier den høye smitten på enkeltdager gjennom påsken og med påfølgende ny smitterekord tirsdag blant annet kan ha sammenheng med utbrudd i barnehager

– Vi har hatt utbrudd i en kommunal og en privat barnehage der de smittede igjen har smittet internt i sine familier, sier Nilsen.

– Skremmende

Tirsdag skiller imidlertid en annen gruppe seg fra de 68 registrerte smittede:

– Vi ser at det er 20 elever fra videregående skoler - der de fleste er fra én videregående skole. Denne gruppen er altså sterkt medvirkende til det høye tallet. Dette er et utbrudd blant vgs-elever som vi fikk de første tilfellene av for to-tre dager siden, sier Nilsen.

På grunn av påskeferien har de ikke vært på skolen på en stund, og nærkontaktene som spores opp der er stort sett venner og familiemedlemmer.

– Vi går inn i dette for bedre å finne ut av smittekilder og smitteveier, men vi kan ikke fastslå enda om det er ett eller flere utbrudd. Vi har ingen kunnskap om at det har vært én stor fest eller sammenkomst noe sted, men det har nok vært vel tett sosial omgang i mindre grupper, sier han. Smittesporingen tyder på at det er ungdommer som har vært sammen med én liten gruppe en periode for deretter å omgås en annen gruppe.

Også i aldersgruppen 40-50 år er det høye smittetall, sier kommuneoverlegen, men tror dette i stor grad har sammenheng med at de er foreldre til barn som blir smittet.

– Det er skremmende når vi får så høye tall som nå, men det positive er at vi har kjent smittevei på de aller fleste, og vi har ingen problemer knyttet til samarbeid rundt smittesporingen, og vi regner med at vi skal få grei kontroll over dette. Og blant de eldre er det omtrent ikke smitte i det hele tatt.

Rødt nivå

Som følge av den økte smittespredningen vil barnehager fra og med onsdag gå i rødt nivå. Det innebærer blant annet færre barn per kohort, skriver kommunen.

Bakgrunnen for dette nivået er blant annet høy smitte blant barn og at smitten har vært økende gjennom påsken. Ved enkelte barnehager er det også relativt store utbrudd som omfatter både barn og medarbeidere, meldte kommunen mandag.

– Folkehelseinstituttet har anbefalt å innføre rødt tiltaksnivå i skoler og barnehager i kommuner med økende smittetall grunnet nye virusvarianter med økt smittsomhet, skrev kommunen mandag.

VGs oversikt viser at Bærum hadde 69 smittede den 19. mars - altså en mer en rekorden kommunen melder om i dag. VGs talloversikt bruker smittetall fra FHI, som plasserer de smittede etter hvor de er folkeregistrert. Kommunene teller ofte de som bor eller oppholder seg i kommunen. Dette er også årsaken til at tallene kommunen melder og som VG melder kan avvike fra hverandre.