Noen evakuerte kan flytte hjem

Klokken 15:30 søndag skriver politiet at redningsledelsen har besluttet å oppheve evakueringen ved Kogstad i Gjerdrum. Det ligger omtrent to kilometer nord for raset. Dette skjer etter anbefaling fra NVE.

Beboerne det gjelder skal være informert av Gjerdrum kommune via sms/talemelding/e-post.