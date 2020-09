IKKE BITRE: Thomas Sele (28), Elise Myrstad Sele (27) og lille Josefine (6 måneder) sitter i eneboligen sin på Klepp i Rogaland. Den første toroms-leiligheten deres har de ikke fått solgt. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Oljekrisen svir fortsatt: Må selge med tap seks år etter boligkjøpet

KLEPP/STAVANGER (VG) I Oslo selges småleiligheter til skyhøye priser. På Klepp må Thomas (28) og Elise (27) forvente å selge sin toroms leilighet med stort tap - seks år etter at de kjøpte den.

Oljekrisen svir fortsatt i Rogaland.

I 2014 var boligkjøpet en slags drøm for Thomas Sele (28). Han var i begynnelsen av 20-årene, i fast jobb og hadde mulighet til å kjøpe sin første bolig i sentrum av Klepp på Jæren.

Dermed tegnet han seg opp for toppleiligheten i et nytt boligprosjekt. Med et par oppgraderinger ble prislappen på de rundt 50 kvadratmeterne rett over 2,5 millioner kroner. Senere flyttet kona Elise også inn.

Så kom oljekrisen, og boligbobla sprakk.

Seks år senere, mens man hører om boligpriser som stiger så mye at ekspertene er bekymret og boligeiere som tjener seg rike på Østlandet, må ekteparet på Klepp forvente å selge med flere hundre tusen kroner i tap.

Må belage seg på tap

– Sånn er det dessverre fremdeles, sier daglig leder Michael R. Myhre hos Eie Eiendomsmegling i Stavanger.

Kjøpte du bolig på topp, i 2013 eller 2014, og kanskje i tillegg var med i en heftig budrunde, må du fortsatt regne med å gå på et tap hvis du selger nå, forteller han.

Rogalendinger begynner å bli godt vant til resesjonen - selv om oljekrisen har vært omtrent «ikke-eksisterende» for østlendinger, sier Myhre. Han har jobbet som eiendomsmegler i Stavanger i over 20 år, men året 2015 står fremdeles ut i minnet hans:

– Mens Oslo-meglere klaget på at de måtte ha to visninger på en leilighet i de verste månedene i 2015, kunne Stavanger-meglerne bruke 140 dager i snitt på selge. Det er det verste året jeg har vært borti som megler noensinne.

MER FART: Daglig leder Michael R. Myhre i Eie Eiendomsmegling i Stavanger sier coronakrisen har gjort det mulig for flere å få boliglån. Foto: Gabriel Skålevik

Oljeeventyret som fikk bråstopp

I juni i år lå salgstiden på en bolig i Rogaland og Agder fylker på 90 dager i snitt, viser kvartalsrapporten fra Eiendom Norge. Og mens prisveksten har vært på 6,1 prosent i Oslo det siste året, har den vært på 0,9 prosent i Stavanger og omegn.

Den tilsvarende tendensen ser man i en utregning Aftenposten nylig har gjort. Der har de justert prisutviklingen de 10 siste årene for inflasjonen i samme periode:

Mens store deler av landet har hatt en sterk prisvekst, der Oslo og Viken skiller seg spesielt ut, har prisene stått omtrent stille eller sunket i Rogaland.

Årsaken er at regionen er landets olje-senter: Høy aktivitet i bransjen førte til stor tilflytting, høy etterspørsel etter bolig og høy prisvekst, forklarer samfunnsøkonom Andreas Benedictow, som er forsker ved det nasjonale senteret for bolimarkedsforskning «Housing Lab».

– Da oljenedturen kom rundt 2013 ble økonomien i Rogaland særlig hardt rammet, og befolkningsveksten stoppet opp midt i en byggeboom. Dermed falt boligprisene klart, sier han.

FORTSATT LAV VEKST: Boligmarkedet i Stavanger - og Rogaland - har hatt en beskjeden og tidvis negativ prisutvikling siden 2013. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Corona gir «dobbel trøkk»

Det er fortsatt et godt stykke igjen til pristoppen, som var i 2013. I tillegg har coronaviruset kommet inn fra sidelinjen.

– Corona har rammet oljebransjen, og det gjør at regionen får en «dobbel trøkk» nå. De som kjøpte rundt toppen må derfor forvente å selge til lavere pris enda en stund, sier samfunnsøkonomen.

Selv om det kan høres utelukkende negativt ut å måtte selge med tap eller investere i bolig der det er lav prisvekst, argumenterer Benedictow for at det ikke nødvendigvis er negativt med lavere priser.

Lavere priser gir blant annet mindre gjeld, og gjør det enklere for unge å komme seg inn på boligmarkedet, sier han.

– Å eie bolig fremstår gunstig også i et marked med beskjeden prisvekst. I Norge er det en gunstig boligbeskatning. Boliginvestering skiller seg dessuten fra andre investeringer ved at bolig i tillegg til kapitalavkastning gir en høyt verdsatt boligtjeneste. Det er en klisjé, men du kan ikke bo i en aksje, sier han.

Dessuten vil renten trolig være lav i lang tid fremover, sier han.

Lav rente gir høyere fart

Stavanger-megler Myhre opplever imidlertid at corona har satt fart på sakene:

Med styringsrenten på null og utlånsrente fra bankene som er halvparten så lav som før, er det enda lettere å få nok lån. I tillegg kan bankene nå avvike fra egenkapitalkravet for inntil 20 prosent av kundene, i motsetning til 10 prosent som gjaldt før.

– De som ikke fikk lån i januar, får det kanskje nå, sier megleren. Erfaring fra eget firma kan forklare hvorfor:

– Juli er årets hittil beste måned for oss, og det er vanligvis en minus-måned.

– Hva sier du til folk som lurer på om det lureste er å vente med å selge?

– Risikoen for tap ligger uansett alltid på de som selger. Man kan alltids vente hvis man har mulighet. Jeg kan ikke annet enn å spekulere, men jeg ser ingen grunn til at markedet skal være hverken bedre eller dårligere om et år, med mindre det kommer mye ytre påvirkninger, sier han.

Hadde 10–15 visninger

Da Thomas og Elise på Klepp etterhvert trengte et soverom til og ville selge leiligheten, møtte realiteten dem for alvor. Det var like før jul i 2018, knappe fire år etter at leiligheten ble kjøpt.

Samtidig kikket de på en ny bolig.

— Vi tenkte «vi bare legger ut leiligheten, så får vi heller deale litt med en eventuell kjøper om innflytningsdato eller bo litt hos foreldrene til Elise». Men så viste det seg jo at det ikke var noen vits i å stresse med det, sier Thomas.

I løpet av 10–15 visninger med megler og tre-fire runder med «åpent hus» der paret selv åpnet døren for eventuelle interessenter, kom kun to personer innom.

Salgsprisen startet på 2.290.000 kroner.

– Det mente megleren var reelt å kreve, siden vi tross alt kjøpte for 2.500.000. Så gikk vi gradvis ned, og endte på 1.990.000 kroner. Der stoppet vi, sier paret.

Ingen var interessert. Det kom ikke engang et skambud.

Til tross for at de ikke fikk solgt, kjøpte paret en enebolig - med hage og god boltreplass for to hunder og lille Josefine som snart kom til verden.

BOLTREPLASS: Eneboligen på Klepp har flere uteplasser og stor hage. Her fikk ekteparet Sele, hundene og lille Josefine (6 mnd.) masse plass - i kjøpers marked. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Da de ved juletider i 2019 ikke lenger hadde avdragsfrihet på ett av de to boliglånene de satt med, leide de ut leiligheten og frøs salgsavtalen med megleren.

Nå sitter de på to boliglån og betaler renter og avdrag på omkring 25.000 kroner i måneden. I tillegg kommer felleskostnader og kommunale avgifter.

– Vi har høye månedlige utgifter, men vi håndterer det helt fint. Vi har jobb begge to, og vi ser på det som at leieinntektene dekker de utgiftene vi ikke får noe igjen for, sier paret.

De ønsker likevel å selge leiligheten.

– Vi er to unge mennesker, og skulle gjerne sluppet å sitte på to lån. Det handler litt om fremtidssikkerheten, og at vi vil ha rom for å kunne gjøre noe mer her i huset.

VIL SELGE: Thomas og Elise skulle gjerne vært leilighetslånet foruten. Men siden begge to er i jobb, har det gått fint å betjene to lån samtidig. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Forsøker å selge igjen

På nyåret skal de forsøke å selge igjen. Da vil de, i motsetning til om de solgte i fjor, få 22 prosent fradrag på det sannsynlige tapet.

Thomas dvelte ikke over hvorvidt boligkjøpet var en lur investering eller ei tilbake i 2014. Han tenkte at «en gang må jeg komme meg ut», og nå passet det.

– Det var det det kostet den gangen. Jeg angrer ikke på det. Alternativet hadde vært å bo hjemme i to år til. I ettertid tenker jeg at det sikkert hadde vært lurt å kjøpe en leilighet med to soverom. Det tror jeg hadde vært enklere å selge i dag, sier Thomas.

– Tenker dere at dere har vært uheldige?

– Nei. Vi fikk jo dette huset med stor tomt! De hadde vi ikke hatt sjans til om vi kjøpte da markedet var på topp. Prisene har sunket, men det gjelder jo både for hus og leiligheter. Da sier det seg selv at prisen synker mer på et hus til fire millioner enn en leilighet på to, sier Thomas, og fortsetter:

– Egentlig er vi bare strålende fornøyd med at vi har fått dette huset, og at valgene vi har gjort førte oss hit. Får vi solgt leiligheten nå, vil jeg sitte igjen og tenke at alt ordnet seg greit.

Publisert: 20.09.20 kl. 20:38

