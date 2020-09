FULLT SMITTEVERNUTSTYR: Sykepleierne jobber skift på sykehuset Østfold på Kalnes utenfor Sarpsborg. Bildet er fra mai og det var første gang VG fikk bli med inn på et sykehus etter at pandemien traff Norge. Foto: Gisle Oddstad / VG

Ni av ti som døde med covid-19 hadde kronisk sykdom

De aller fleste som døde med coronaviruset i kroppen hadde også andre sykdommer.

For de aller fleste covid-19-assosierte dødsfall er det rapportert kronisk sykdom ved siden av, melder FHI.

Det viser foreløpige tall fra Dødsårsaksregistret de tre første månedene av pandemien: Mars, april og mai. .

I perioden er det registrert totalt 236 covid-19-assosierte dødsfall med påvist coronavirus. Av de 236 dødsfallene er covid-19 registrert som underliggende dødsårsak 91 prosent av dødsfallene.

– Forenklet kan man si at for disse 215 dødsfallene anses covid-19 som den viktigste faktoren som ledet til døden, men man kan ikke si noe om hvor mye andre dødsårsaker har bidratt, sier overlege Marianne Sørlie Strøm i Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet.

I de 26 tilfellene det ikke er rapportert om annen kronisk sykdom, betyr det ikke nødvendigvis at avdøde ikke hadde andre sykdommer, men at legen har vurdert at annen sykdom ikke har bidratt til dødsfallet.

Fakta om dødsfallene

Covid-19 er i 91 prosent av tilfellene registrert som underliggende dødsårsak

Ni av ti er registrert med kronisk sykdom i tillegg

Hjerte- og karsykdom er hyppigste registrerte kroniske sykdom på dødsmeldingene

Nesten ni av ti dødsfall er registrert hos personer over 70 år

De fleste dødsfallene skjedde i store fylker som Oslo, Viken og Vestland

Bare fire prosent av dødsfallene skjedde utenom helseinstitusjon

De vanligste underliggende sykdommene ved coronassosierte dødsfall er hjerte/karsykdom (56 prosent), kronisk lungsykdom (35), demens (28), diabetes (12) og kreft (11). Dersom flere kroniske sykdommer er oppgitt på dødsårsaksmeldingen, registreres de flere steder.

Total dødelighet synker

Dødsårsaksregisterer publiserer vanligvis statistikken sin for et helt år av gangen - året etterpå. På grunn av den store oppmerksomheten rundt coronaviruset, har de nå valgt å trekke ut de tre første pandemimånedene og publisere dødsårsakene for dem. Tallene gjelder for 92 prosent av dødsfallene som har skjedd i perioden.

Tallene viser blant annet at den totale dødeligheten, som har sunket de siste årene, fortsetter å synke. Det har altså ikke vært noen overdødelighet i befolkningene i de tre første pandemimånedene.

Ser man må andre dødsårsaker, kan det se ut til at død som følge av kreft, hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer, demens og som følge av ytre årsaker (ulykker, selvmord og drap), er de foreløpige ratene lavere i alle grupper sammenlignet med 2018, bortsett fra for demens. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til disse tallene, da oversikten for hele året ikke er komplett enda.

