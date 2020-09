Foto: Geir Norendal

Storbrann i skatehall i Skien

En skatehall står i full fyr i Skien sentrum. De evakuerte naboene kan nå returnere til egne boliger, melder politiet.

Nå nettopp

– Det brenner i en skatehall, som er en gammel idrettshall. Den står i lys lue, hele hallen, forteller vaktleder Anders Hæg ved Sør-Øst 110-sentralen.

Politiet meldte først om brannen like før klokken 21.30 lørdag kveld.

Brannmannskaper fra Skien, Porsgrunn, Bamble, og Larvik jobber med slukkearbeider. Også alle frimannskaper og branngruppen til Røde Kors er på plass, forteller Hæg.

Det er mye røyk i området. De nærmeste adressene ble evakuert på grunn av fare for eventuelle nye branner, men naboene kan nå returnere til boligene sine, opplyser politiet klokken 23.17. Det oppfordres fortsatt til å ha vinduer lukket.

I tillegg til røyken presenter kjempebrannen også et annet problem, nemlig nedfall av aske.

– Den asken som vil lande rundt omkring er ikke nødvendigvis helt kald. Vi har derfor patruljer som kjører rundt på sørsiden av hallen for å sjekke etter glør på bygg.

Hæg forteller at de gjør sitt beste for å slukke brannen, men at det ser ut som at hallen nok vil brenne helt ned.

– Brannårsaken er for oss helt ukjent, legger vaktlederen til.

Operasjonsleder Kvaal forteller at de ikke vet hva som har forårsaket brannen, og at de holder alle muligheter åpne.

– Vi er interessert i tips dersom noen har sett noe spesielt, men vi har ingenting som tilsier hverken det ene eller det andre.

Publisert: 26.09.20 kl. 23:25

