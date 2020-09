VGs STORE MATBØRS: VG har prissjekket 91 varer hos Kiwi, Rema 1000, Extra, Meny, Spar og Coop Mega. Foto: Tore Kristiansen

VGs matbørs: Så mye dyrere er supermarkedene

Det er bortimot null prisforskjell mellom lavpriskjedene, men tar du turen over til supermarkedet og fyller opp handlevognen der, så flyr hundrelappene raskt.

Det har, bokstavelig talt, aldri vært tettere i toppen blant de norske lavpriskjedene. VG har denne uken sjekket prisen på 91 vanlige matvarer i de tre lavprisselskapene Kiwi, Rema 1000 og Coop Extra. Testen viser at supermarkedkjedene og Kiwi og Rema 1000 har samme pris på 90 av disse varene!

Det er bare pakken med Findus Sprøbakte Fiskefileter som «ødelegger» den perfekte prissamstemtheten i denne prissjekken. De femti ørene som skiller Kiwi og Rema på denne varen utgjør nemlig hele forskjellen i børsen som inneholdt varer for over 3500 kroner.

Men VG kårer ikke vinnere og tapere basert på ører i Matbørsen. Så i år er det for aller første gang – siden VG lanserte matbørsen for 20 år siden – et rent uavgjort resultat!

Sjekk tabellen: VGs store matbørs 2020

VGs UTVALG: Varene i VGs matbørs fyller en handlevogn. Foto: Nanna Johannessen

Tøff konkurranse

Coop Extra kom denne gang inn på tredjeplass, snaut 15 kroner dyrere enn Kiwi og Rema. Det var prisen på avokado, Findus Sprøbakte Fiskefileter, King Oscar sardiner og jordbærsyltetøy som i all hovedsak utgjorde prisforskjellen, men ellers – på de resterende 87 varene – var Extra helt på linje med de andre lavpriskjedene.

– Analysebyrået Nielsen publiserte nettopp en rapport som viser at kundeeide Extra har et utvalg som er langt større enn lavpriskonkurrentene. Likevel skal vi være minst like billig og er derfor ikke fornøyd. De 15 kronene har vi selvsagt allerede justert bort, sier Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop.

Hos Kiwi og Rema er det nå fullt trykk på konkurranse:

– Det er beinhard konkurranse, men det er KIWI som presser prisene. Kundene våre skal stole på at vi aldri gir oss på pris, Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi.

PR- og kommunikasjonssjef i Rema, Calle Hägg sier dette:

– Lavpris er i vårt DNA, og i over 40 år har vi jobbet hver dag for å tilby så lave priser som mulig. Det vil vi fortsette med også etter VGs pristest.

Det er tydelig at man har jobbet med pris hos Rema siste året for i VGs forrige store matbørs, i oktober 2019, var differensen mellom Kiwi og Rema drøyt 28 kroner.

DEN LILLE FORSKJELLEN: Det skiller femti øre mellom Kiwi og Rema på Findus Sprøbakte Fiskefileter. Alle andre produkter er likt priset! Foto: Jørn E. Kaalstad

Rådyrt på super’n

Men neste gang du tenker å stikke innom supermarkedet for en storhandel, bør du ta en kikk på VGs tabell. Den viser nemlig at børsens taper, Coop Mega er over 12 prosent dyrere enn lavpris-vinnerne.

Det betyr at du må ut med 425 kroner ekstra dersom du fyller kurven din med VGs varer hos Mega i stedet for Kiwi eller Rema. Det blir fort mange tusenlapper i løpet av et år.

Dersom du følger fargemerkingen på VGs matbørs så ser du raskt at Mega er aller dyrest på hele 72 av 91 varer i børsen.

Dette svarer Coop Mega:

– I Coop Mega er det kvalitet, utvalg og kundeservice som er hovedfokus. Samtidig er ambisjonen å være Norges billigste supermarked. Prisene er justert ned og vi skal fortsette å jobbe for at våre eiere, kundene, skal få alt de ønsker til gode priser på Coop Mega, sier Bjørn Takle Friis.

Men det er eksempler hos alle supermarkedene på store prisutslag i denne børsen:

Billigste indrefilet av svin koster 155 kr per kilo hos Spar. Det er 56 kroner dyrere enn lavprisbutikkene.

Billigste kyllingfilet naturell koster 181 hos Meny, mens den koster snaut 50 kroner mindre hos billigkjedene.

Hos Mega må du ut med 52,11 kroner for Synnøve Revet. Det er rundt 13 kroner mer enn hos lavprisbutikkene.

Det er heller ikke gode nyheter for de potetgull-glade at du må ut med 36,90, – hele 12 kroner ekstra – for Maarud Paprika hos Mega i forhold til billigste i børsen.

PRISBOMBER! Disse varene kan bli dyre dersom du kjøper dem i feil butikk. Foto: Jørn E. Kaalstad

Super-tilbud

Men det finnes et og annet tilbud hos supermarkskjedene som er verdt å se opp for også. I denne børsen koster Pepsi-Max 4 x 1,5 liter 89 kroner hos Spar og det er en tier billigere enn lavprisbutikkene.

Hos Meny er det hele 16 kroner å spare på brokkoli. Og trenger du en fire-fem stykker blir det jo penger av det.

Og børstaper Coop Mega slår i hvert fall til med laveste pris på Gilde Ovnsbakt Leverpostei. Så, er man først på et supermarked vil det lønne seg å kikke etter tilbudene.

Frukt- og grønt-økning

En klar tendens er den relativt store prisøkningen på spesielt importerte frukt- og grøntprodukter i forhold til VGs store Matbørs for et år siden.

– Inn mot sommeren kom det et merkbart prishopp på frukt og grønt fra våre leverandører, som skyldtes en kombinasjon av blant annet svakere kronekurs og økte produksjonskostnader på grunn av pandemien. Det er i dag uklart hvor lenge situasjonen varer, men så fort vi får billigere frukt og grønt inn til oss – så får kundene billigere frukt og grønt hjem, sier Calle Hägg i Rema.

Aakvaag Arvin i Kiwi peker også på effekten av coronaen.

– Vi har gjennomført tre kostbare priskutt det siste halve året. I en krevende situasjon har vi vært opptatt av å presse prisene på de viktigste varene for folk. En del varer har fått en stor økning i innpris, hovedsakelig som følge av svak kronekurs. Corona har spesielt påvirket prisbildet på frukt og grønt, både med tanke på valutaendringer, ekstra hygienetiltak hos produsenter og leverandører og dyrere frakt, sier hun.

Slik har vi innhentet prisene ● Varene er handlet inn av VGs journalister i Oslo-området onsdag 23. september 2020. ● Butikkene vi har prissjekket er Kiwi, Rema 1000, Extra, Meny, Spar og Coop Mega. ● Journalistene har opptrådt anonymt, som vanlige kunder og handlingen har startet på samme tidspunkt. ● Prisene i VGs matbørs er basert på kassekvittering og forutsetter at butikkpersonalet har slått inn riktig pris på varen. I enkelte tilfeller har vi brukt pris på hyllekant hvis varen ikke var tilgjengelig i butikk. I disse tilfellene har VGs journalist fotografert prisen på hyllekanten. Ved tvil har VGs journalister spurt betjeningen i den enkelte butikk. ● Vareutvalget består i denne testen av 91 varer, både merkevarer, egne merkevarer og billigste vare er representert i utvalget. Mengde, størrelse og antall vi har etterspurt fremgår av tabellen. ● Når vi etterspør «billigste vare» er kvalitet ikke hensyntatt. ● Varene er basert på SIFOs oversikt over typiske varer som inngår i en norsk husholdning. ● Utgangspunktet for prisene er vareutvalget i den enkelte butikk på kjøpsdagen. ● Prisene er hentet inn uten kjedenes medvirkning, og alle varene er kjøpt og betalt av VG. ● Tilbudsvarer på kjøpsdagen er tatt med. Det er ikke tatt hensyn til rabattordninger, medlemskap eller tilbud pga. dato. ● Når vi etterspør en vare av en viss mengde/størrelse, har vi i noen tilfeller valgt tilsvarende produkter så nær etterspurt mengde som mulig. Der pakningsstørrelsen avviker, er prisen omregnet til etterspurt vekt/størrelse. Dette gjelder for følgende varer: Eplejuice, Gilde Stjernebacon, kyllingfilet, kyllingkjøttdeig, naturell laks, Synnøve Revet, Gilde kokt skinke, Laban Seigmenn og hvetemel. ● Kjedene har fått sjekke sine egne priser etter at VG har innhentet og kvalitetskontrollert dem. ● De kjedene som kommer dårligst ut, i henholdsvis lavpris- og supermarkedskategorien, blir tilbudt et tilsvar i saken. ● Vi tar forbehold om at prisene i VGs matbørs kan være endret etter kjøpsdato. ● Matvarene i VGs matbørs gis til Matsentralen i Oslo. Vis mer

Publisert: 25.09.20 kl. 12:00 Oppdatert: 25.09.20 kl. 12:42