Bergen strammer inn etter rekordsmitte i år

BERGEN (VG) Torsdag ble det registrert det høyeste smittetallet i Bergen i år. Nå strammer kommunen inn.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I Bergen er det torsdag registrert 82 nye smittetilfeller. Det er det høyeste som er registrert i hele år, og vi må helt tilbake til november i fjor for å finne lignende smittetall i kommunen.

– Når smitten øker, er det vår jobb å sørge for at bergenserne er trygge. Det er vår jobb å sette inn lokale smittevernstiltak, sier byrådsleder Lubna Boby Jaffery på en pressekonferanse torsdag.

– Kjære alle sammen. Nå må vi alle gjøre en innsats. Det er viktig at alle svarer når smittesporerne ringer, og at alle som kan ta vaksine, tar vaksine.

Dette er tiltakene kommunen nå innfører:

Plikt til registrering av gjester på serveringssteder.

Lik skjenketid ute og inne på utesteder.

Innfører plikt til munnbind i restauranter og kantiner.

Plikt om å justere lydnivå på steder hvor det spilles musikk.

Besøksrestriksjoner på sykehjem.

Plikt om bruk av munnbind i butikker, arrangementer og lignende om man ikke kan overholde mer enn en meters avstand.

Anbefaling om maks ti gjester i private hjem.

Tiltakene trer i kraft fredag, og vil vare til og med 22. august.

Poenget med å justere lydnivået er at musikken skal være så lav at man skal kunne snakke med en meters avstand, informerer byrådet.

– Dette skal gjøre det enklere både for utelivet og gjestene å unngå unødvendige nærkontakter og høy stemmebruk, sier Jaffery.

– Svært høye smittetall

Fungerende smittevernoverlege Kjell Haug kaller smittesporingsarbeidet krevende.

– Det er svært høye smittetall i dag. Med så mange smittede blir smittesporingsarbeidet krevende, og vi ser også at de smittede har mange nærkontakter. Vi har bemannet opp det vi kan på smittesporing, men vi klarer for øyeblikket ikke å kontakte dem som har fått positiv test innen 24 timer slik vi har målsetning om, sier Haug.

37 av de smittede torsdag er nærkontakter, 26 har ukjent smittevei og 19 er ikke klarlagt. Det var totalt 2392 personer som testet seg i går, skriver kommunen i en pressemelding.

– I mange tilfeller sliter vi med å få tak i dem som har fått påvist positive prøver, så vi oppfordrer alle som har testet seg om å være tilgjengelige på telefon de neste dagene etter testing. Innbyggere som er nærkontakter kan også få SMS eller telefonoppringning fra smittesporerne, så det er viktig at folk prøver å være tilgjengelige på telefon, sier Haug.

En stor del av smitten i Bergen er knyttet til utesteder og fester. De fleste som nå blir smittet er uvaksinerte personer i aldersgruppen 20 til 29 år – en gruppe Espen Nakstad forrige uke sa at driver pandemien videre nå.

De smittede er fordelt slik i alder torsdag:

4 (0–5 år)

2 (6–12 år)

14 (13–19 år)

36 (20–29 år)

11 (30–39 år)

6 (40–49 år)

7 (50–59 år)

1 (60–69)

1 (70–79)

2 (over 80)

For to uker siden fikk politiet i Bergen melding om en fest i et nedlagt bunkeranlegg. Da politiet var på stedet var det 40 personer i bunkeren, og de vurderte dette som sikkert. Senere ble flere smittetilfeller i byen knyttet til denne festen.

Onsdag var det 47 nye smittetilfeller i Bergen. VGs coronaoversikt viser 87, men dette stemmer ikke. De siste to ukene har det vært 557 nye smittede i kommunen. Totalt antall som har vært smittet i Bergen er 7490, ifølge kommunen.