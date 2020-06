Samlivsskolen del 5: Kunsten å tilgi

Å kunne be om tilgivelse, og å klare å virkelig tilgi, er avgjørende for å reparere konflikter i et parforhold.

Oppdatert nå nettopp

Tilgivelse er et stort ord, som handler om to ulike ting, sier parterapeut og psykolog Anne Marie Fosse Teigen.

Fra andre aviser